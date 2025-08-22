Marc Degryse stelt zich vragen bij wat Europees spelende JPL-clubs kunnen doen

eClub Brugge, Anderlecht en Genk spelen dit weekend geen JPL-match door de nieuwe uitstelregels. Marc Degryse vindt het een rare trend.

Club Brugge, Anderlecht en KRC Genk kwamen in acite in Europa deze week. De drie ploegen spelen dit weekend allemaal geen wedstrijd in de Jupiler Pro League.

De matchen werden uitgesteld. Dat kan dit seizoen allemaal een pak makkelijker met nieuwe regels. Nu mogen Belgische clubs hun JPL-match uitstellen als die valt tussen Europese play-offs of bij laatste groepsmatch. Nadien mag het ook nog op één gekozen moment na de groepsfase.

Dit moet bevorderlijk zijn voor het Belgisch voetbal, alleen is niet iedereen er fan van. Marc Degryse begrijpt niet goed waarom dat uitstellen moet. "Je weet het natuurlijk niet op voorhand, maar met deze uitslag is het jammer dat ze dit weekend niet spelen", zegt hij volgens HLN over Genk, dat 1-5 won.

"Nu zitten ze in die flow, maar moeten ze een week wachten om weer een wedstrijd te spelen. In deze fase van de competitie is dat heel lang. De kern is toch nog breed genoeg om iedereen speelminuten te geven?"

"Ik vind het dan ook een rare trend om wedstrijden uit te stellen. Want wanneer gaan ze die nu spelen? In een verdere fase van het seizoen, wanneer het net al drukker en zwaarder geweest is", besluit hij.