"We hebben een kern zonder aanvaller" - Nieuwe blessure bij Standard, Rednic kondigt wissel aan
Wie zal Mircea Rednic opstellen in de aanval om Cercle Brugge te confronteren? Thomas Henry is geschorst, terwijl Timothé Nkada en Dennis Ayensa geblesseerd zijn.

Met een 7/12 om het seizoen te beginnen, ontvangt Standard zaterdagavond Cercle Brugge in Sclessin (18u15). Een wedstrijd waarin Mircea Rednic echter... zijn drie aanvallers moet missen!

Inderdaad, Thomas Henry is geschorst na zijn rode kaart tegen Union, Dennis Ayensa is nog steeds geblesseerd... en Timothée Nkada raakte gisteren ook geblesseerd op training. De coach van de Rouches heeft deze ietwat chaotische situatie op vrijdag toegelicht tijdens een persconferentie.

We hebben een selectie zonder aanvaller

"We hebben een selectie zonder aanvaller: twee geblesseerden en een geschorste. Timothée voelde iets in zijn lies, hij heeft een scheur opgelopen die hem drie tot vier weken van het veld zal houden. Misschien is deze blessure te wijten aan het feit dat hij de voorbereiding niet bij ons heeft gedaan en zich niet heeft aangepast aan onze manier van werken, die intenser is dan waar hij eerder was."

Een moeilijke situatie dus voor de coach van de Rouches, met nog twee opties voor de spitspositie: Bradley Nam James en René Mitongo, die naar verwachting zal starten.

"Het is beter om een jongere tegen Cercle in te zetten dan tegen Club Brugge of Anderlecht. Ik heb met hen gesproken, ze zijn vanaf het begin van de voorbereiding bij ons. Ze zijn jong en ambitieus. Ik herinner me Batshuayi, de eerste keer dat ik kwam, bijvoorbeeld."

Met Henry Lawrence in de basis?

Verder hebben Alexandro Calut (blessure) en Marlon Fossey (bronchitis) twee dagen niet getraind, maar ze zijn beschikbaar voor deze wedstrijd. Henry Lawrence, die volledig hersteld is, is ook beschikbaar. "Ik was vergeten te vermelden dat hij heeft getraind", zei Mircea Rednic toen hem werd gevraagd naar eventuele wijzigingen met zijn zijdelingse verdedigers, alsof hij Lawrence zou opstellen in plaats van Calut zaterdag.

Mohamed El Hankouri zou na de internationale pauze klaar moeten zijn. Hij zou in de selectie kunnen zitten om het aantal spelers te completeren, aldus Rednic, maar de kans dat hij speelt is klein. "Als ik hem op de bank zie, kan ik in de verleiding komen om hem in te brengen. Hij wil graag, maar we hebben overlegd met het medisch en technisch personeel, en we achten hem nog niet klaar", concludeerde Mircea Rednic.

Volg Standard - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (23/08).

