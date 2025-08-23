Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..."

Christian Burgess, 33, draagt sinds deze zomer de aanvoerdersband bij Union SG na het vertrek van Anthony Moris. De Engelse verdediger speelt bij de club sinds 2020 en is intussen gewend aan hoe het er bij de club aan toe gaat.

Over de zomervertrekken van de stopspelers bij Union reageert hij met begrip: “Met alles respect voor de Jupiler Pro League, is het normaal dat spelers ambitie hebben om in de Bundesliga, Premier League of La Liga te spelen. Als ik Noah Sadiki naar Sunderland zie gaan, ben ik blij dat hij Engeland ontdekt. Als Franjo Ivanovic naar Benfica vertrekt, verdient hij dat echt", klinkt het in L'Avenir.

Burgess benadrukt dat hij vooral bezorgd is over wie de vertrekkers zal vervangen: “Als Ivanovic vertrekt, vraag je je niet meer af hoe we zullen presteren, maar wie de volgende parel is die hem gaat vervangen. Tijdens de zomer van 2022 verloren we Nielsen, Undav en Mitoma, toen vroegen mensen zich af hoe we dat zouden opvangen.”

Eigen transfer?

Over de vraag of hij ooit zelf een grote transfer had willen maken, is Burgess duidelijk: “Sommigen zeggen dat ik een grote transfer verdiende, maar ik kwam naar Union om andere redenen. Mijn rol is het behouden van hoge standaarden en helpen dat Union presteert. Champions League spelen deze zomer was een droom die ik nooit had verwacht.”

Hij kreeg deze zomer wel aanbiedingen: “Ja, maar geen enkele was voldoende om Union te verlaten. Zelfs als een club honderd miljoen zou bieden, had het moeilijk geweest om nee te zeggen, maar ik wilde hier blijven voor de Champions League. Er waren ook aanbiedingen uit League One en exotische landen, maar dat was niets voor mij.”

Burgess sluit niet uit dat een vertrek ooit kan gebeuren, maar ziet het niet snel gebeuren: “Het is moeilijk voor te stellen dat er een aanbod komt dat me uit Brussel zou lokken. Mijn vrouw is gelukkig, mijn dochter houdt van de crèche, en het nieuwe trainingscentrum ligt dichtbij. Ik hou van mijn leven hier en de relatie met staf, personeel en directie is uitstekend.”