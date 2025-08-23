📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

Club Brugge heeft besloten om Joel Ordonez niet te verkopen, ondanks een aanzienlijke aanbieding van Olympique Marseille. De beslissing leidt tot interne spanningen en een conflict met de speler.

Olympique Marseille diende deze week een verbeterd bod in op Joel Ordonez, bestaande uit een gegarandeerde som van 25 miljoen euro, aangevuld met 5 miljoen euro aan bonussen en een percentage op doorverkoop.

Gesprek met Hayen

Dit voorstel volgde op een eerdere poging via een verplichte aankoopoptie, die door Club Brugge werd geweigerd. Ondanks het feit dat Marseille zich volledig schikte naar de Brugse voorwaarden, besloot de clubleiding alsnog om de transfer niet door te laten gaan.

De beslissing om Ordonez aan boord te houden viel niet in goede aarde bij de speler zelf. Volgens journalist Sacha Tavolieri is de Ecuadoraan woedend en heeft hij het trainingsveld gemeden na een gesprek vanochtend met coach Nicky Hayen.

Spoedoverleg

Ordonez zou expliciet zijn wens hebben uitgesproken om naar Marseille te vertrekken. Een spoedoverleg tussen de speler en de clubleiding staat gepland voor vandaag nog. Binnen Club Brugge wordt gesuggereerd dat de ontstane situatie voortkomt uit een misverstand. Hoe het nu verder moet is niet meteen duidelijk.

Club Brugge lijkt vastberaden om Ordonez te behouden, terwijl de speler zelf aandringt op een vertrek. De uitkomst van het geplande overleg zal bepalend zijn voor de verdere koers in dit dossier.