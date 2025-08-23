Opvallende keuze van Thorsten Fink om Karetsas naar de bank te zetten: "Leek alsof hij de wereld kon opvreten"

KRC Genk keerde terug uit Polen met een overtuigende 1-5-zege tegen Lech Poznan, en Johan Boskamp ziet het als een belangrijk signaal voor het team. Volgens hem kan dit het vertrouwen geven dat nodig is om in Europa door te stoten.

Boskamp noemt de keuze van Hrosovsky als basisspeler een slimme zet van coach Fink. “De gretigheid spatte er bij hem vanaf. Het leek alsof hij de wereld in één hap kon opvreten", aldus de analist in HBvL, die benadrukt dat Hrosovsky zijn plek in de ploeg terugveroverde met zijn energie en doelgerichtheid.

Voor Karetsas, een technisch begaafde speler, was het volgens Boskamp niet eenvoudig om op de bank te beginnen. Toch is de keuze van Fink duidelijk: resultaten tellen boven schoonheidsspel. “Iedereen ziet Kos graag voetballen, maar als het geen punten oplevert, moet je iets anders proberen", zegt Boskamp.

Steuckers boven Ito

Ook Jarne Steuckers viel op met zijn uitstekende spel en drie assists. “Die tweede assist was echt een juweeltje. Als hij dit niveau blijft aanhouden, gaat Ito niet snel in de ploeg komen", geeft Boskamp mee.

De analist ziet in Steuckers iemand die wakker is geschud door de concurrentie in de selectie en nu zijn kansen optimaal benut. Zijn prestatie in Polen was volgens Boskamp een bewijs van zijn volwassenheid en focus.

Al met al ziet Boskamp de overwinning en de manier waarop Genk speelde als een opsteker voor de verdere Europese campagne. De juiste tactische keuzes en individuele prestaties geven het team vertrouwen voor de komende wedstrijden.

Charleroi
KRC Genk
Konstantinos Karetsas

