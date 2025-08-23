Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

Patro Eisden Maasmechelen heeft op eigen veld een 2-1 overwinning behaald tegen Club NXT. De ploeg bracht drie debutanten tussen de lijnen en toonde zich fysiek en tactisch weerbaar in een intens duel.

Tijdens de competitiewedstrijd tegen Club NXT maakte Patro Eisden gebruik van drie nieuwe krachten: Alois Penin, Denis Prychynenko en Nicolas Orye. Penin, recent overgekomen van Bergen, kreeg meteen een basisplaats.

Debutanten leveren directe meerwaarde

Prychynenko en Orye kwamen in de tweede helft in actie. Volgens trainer Stijn Stijnen was hun inbreng cruciaal om de zege over de streep te trekken.



De wedstrijd kende een sterke start van Patro in beide helften. Na een 2-0 voorsprong kwam Club NXT snel terug tot 2-1, maar de thuisploeg hield stand. “We namen een goede start zowel in de eerste als tweede helft,” verklaarde Stijnen aan Het Belang van Limburg. “Dat Brugge veel kwaliteit heeft, is duidelijk. Toch zijn we nooit echt in de problemen geraakt.”

Fysiek overwicht als sleutel tot succes

Nieuwkomer Denis Prychynenko toonde zich tevreden over zijn eerste speelminuten. Hij benadrukte het belang van fysieke dominantie in de slotfase van de wedstrijd. “Ik heb geprobeerd een twintigtal minuten dat jonge geweld van Brugge wat in te tomen met mannenvoetbal en gezonde agressiviteit,” klonk het.

De overwinning betekende een belangrijke stap voor Patro Eisden na een eerdere nederlaag. “We zijn erin geslaagd om na die nederlaag terug aan te knopen met een zege en hebben nu toch een knappe 6 op 9 neergezet,” voegde Prychynenko toe.