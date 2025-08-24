Flankspeler met verleden bij Anderlecht en Dender verlaat Knokke voor buitenlands avontuur

Flankspeer met verleden bij Anderlecht en Dender verlaat Knokke voor buitenlands avontuur
Foto: © photonews

Voor veel spelers is een team uit Nederland misschien wel de ploeg die het dichtste bij ligt. Dat is zeker het geval voor KSV Hoek, het team uit Hoek naast Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. Zij hebben nu een leuke transfer gedaan.

Na het thuisduel met Koninklijke HFC werd bij KSV Hoek nog een nieuwe speler aangekondigd. Eentje die we kennen vanuit onze lichtingen.

Het team uit de Nederlandse Tweede Divisie kondigde de komst aan van de 25-jarige winger Joachim Ngongo. Dat weet Het Laatste Nieuws te melden.

Ngongo komt over van Knokke

Ngongo komt over van het Belgische FC Knokke. Hij moet bij Hoek Jahrdell Constansia komen vervangen, die naar Goes trok.

De linksbenige aanvaller speelde in het verleden ook voor Anderlecht, FCV Dender, Tienen en Knokke. In totaal speelde hij meer dan 100 wedstrijden op het hoogste amateurniveau van België. Bij Dender speelde hij ook op profniveau in de Challenger Pro League.

Ngongo kijkt uit naar avontuur bij Hoek

Jannes Tant was zijn coach bij Knokke en ziet wel wat in Ngongo, die nu dus ook de ovrerstap maakt naar Nederland. Ook onder meer Din Sula met een verleden bij OH Leuven speelt ook bij de club.

"Ik kijk er naar uit om voor Hoek te spelen", aldus Ngongo. Na de wedstrijd tekende Ngongo zijn contract, maakte kennis met nieuwe ploeggenoten en werd gepresenteerd aan de sponsors en supporters. De eerste selectie van Hoek bestaat nu uit 21 spelers. Ngongo gaat met rugnummer 19 spelen. Hij kan zaterdag debuteren, op bezoek bij topclub Spakenburg.

