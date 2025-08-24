Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar

Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar
De transfer van Joel Ordonez naar Marseille lijkt voorlopig volledig van de baan, maar de storm is verre van gaan liggen. De verdediger en zijn entourage laten het er niet bij en beraden zich over mogelijke volgende stappen.

Club Brugge ziet de Ecuadoraan als een cruciale pion in de verdediging en wil hem deze zomer niet laten vertrekken. Voor Ordonez is die beslissing moeilijk te verteren. Hij rekende al weken op een transfer, nadat er volgens zijn entourage eerder toezeggingen waren gedaan dat hij deze zomer mocht vertrekken.

De breuklijn tussen speler en club wordt steeds zichtbaarder. Ordonez, die sinds de openingsmatch tegen Racing Genk niet meer in actie kwam, heeft zijn frustratie duidelijk laten blijken. Afgelopen weekend sloeg hij zelfs een training over om zijn ongenoegen te tonen.

Weinig opties in de verdediging

Binnen de club wil men de situatie echter niet laten escaleren. Blauw-zwart heeft een overleg voorgesteld om de plooien glad te strijken en een uitweg te zoeken die voor beide partijen werkbaar is. Het signaal is duidelijk: de sportieve staf wil Ordonez er absoluut bij houden voor de komende maanden.

Aan de kant van de speler klinkt het intussen dat “alle opties” op tafel liggen. Hoewel er de wil is om respectvol in dialoog te blijven, lijkt de kloof voorlopig groot en staan beide kampen lijnrecht tegenover elkaar.

Wat de uitkomst zal zijn, blijft koffiedik kijken. Eén ding staat vast: zonder doorbraak in de komende gesprekken dreigt het dossier-Ordonez een langslepend hoofdpijndossier te worden voor Club Brugge.

