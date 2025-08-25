📷 'Dender onderhandelt volop met Franse club voor opvolger van Scheidler'

FCV Dender heeft zijn zinnen gezet op de Japanse aanvaller Ado Onaiwu van AJ Auxerre. De club uit de Jupiler Pro League wil hem aantrekken als vervanger voor Aurélien Scheidler, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Dender formeel interesse getoond in Ado Onaiwu, die momenteel onder contract staat bij het Franse AJ Auxerre. De 28-jarige spits wordt gezien als een directe vervanger voor Scheidler die recent vertrok.

Onaiwu heeft echter nog geen definitieve toestemming gegeven voor een overstap naar België. De club probeert hem te overtuigen met een voorstel waarin een vaste basisplaats wordt gegarandeerd, ondanks lagere financiële voorwaarden dan hij momenteel geniet in Frankrijk.

Complex dossier in afrondende fase

Onaiwu speelde het afgelopen seizoen 30 wedstrijden in de Ligue 2 en scoorde daarin zes doelpunten. Hij beschikt over internationale ervaring, met onder meer zes caps voor het Japanse nationale elftal.

Aanvallende versterking

Na het vertrek van Scheidler is er ruimte ontstaan voor een nieuwe spits met ervaring op het hoogste niveau. Onaiwu past binnen die strategie, maar het dossier blijkt complex. Naast de financiële component speelt ook de sportieve overtuiging een rol in de besluitvorming van de speler.

Dender hoopt het dossier af te ronden voor het sluiten van de transferperiode. De club heeft al meerdere gesprekken gevoerd met de entourage van Onaiwu en blijft inzetten op een akkoord. Een definitieve beslissing wordt in de komende dagen verwacht.