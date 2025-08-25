Heeft Standard een toekomstige Rode Duivel verkocht? Rudi Garcia heeft hem zeker op het oog

Heeft Standard een toekomstige Rode Duivel verkocht? Rudi Garcia heeft hem zeker op het oog
Foto: © photonews

Nathan Ngoy heeft een succesvol debuut gemaakt in de Ligue 1. Standard heeft een talent verloren, maar Rudi Garcia zou misschien een troef kunnen winnen.

De keuze van Nathan Ngoy om bij Lille te tekenen, is die geïnspireerd door Rudi Garcia en zijn succesvolle jaren (met een dubbel in 2011) bij LOSC? Waarschijnlijk niet. Maar sinds de glorietijd van Eden Hazard hebben de Dogues weinig Belgisch talent zien langskomen (we moeten natuurlijk de uitzondering Onana noemen), en dit seizoen zijn er twee die er spelen - ook al zal Bodart waarschijnlijk minder spelen dan Ngoy.

En het debuut van Nathan Ngoy bij LOSC was schitterend. In twee keer 90 minuten werden de Lille-supporters en de Ligue 1-waarnemers meteen betoverd door een verdediger waarvan het talent al bekend was in België.

Houdt Rudi Garcia hem in de gaten?

Deze vrijdag zal Rudi Garcia de selectie bekendmaken die in september tegen Liechtenstein en Kazachstan zal spelen. Een mooi toeval, maar het zal misschien wat te vroeg zijn voor de nieuwe Dogue om deel uit te maken van de selectie van de bondscoach. We weten dat Ngoy regelmatig met blessures te maken heeft gehad, en zijn club wil misschien dat hij zich richt op zijn aanpassing in plaats van meteen bij de selectie aan te sluiten.

Maar één ding is zeker: de naam van Nathan Ngoy moet wel op het lijstje van Garcia staan. De defensieve problemen van de Rode Duivels zijn bekend, en aan het begin van dit seizoen zit Wout Faes op de bank bij Leicester City, terwijl Koni De Winter zich bij AC Milan nog moet aanpassen.

Het is moeilijk te bepalen of Ngoy op middellange termijn het niveau van De Winter of Debast kan bereiken. Maar Ngoy is 22 jaar en kan dus niet meer bij de U21 aansluiten in afwachting van zijn kans... en als de Belgische voetbalfederatie hem geen positieve signalen stuurt, twijfelen we er geen seconde aan dat de Congolese federatie zich erover zal ontfermen.

De dubbele nationaliteit is een strijdpunt geworden voor Vincent Mannaert, die grote indruk heeft gemaakt door Diego Moreira onlangs te overtuigen om Portugal de rug toe te keren. Nathan Ngoy moet, als hij op dit vliegende seizoensbegin voortbouwt, ook worden beveiligd door de Belgische Voetbalbond - vooral op een positie die de afgelopen jaren maar weinig tevredenheid heeft gebracht.

