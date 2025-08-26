Het is al zover: eerste Belgische profclub ontslaat coach - ex-trainer van Lokeren en Standard als opvolger?

De directie van Olympic Charleroi heeft besloten om afscheid te nemen van hun coach Daniel Janackovic. De resultaten waren te slecht, maar het is natuurlijk wel nog héél erg vroeg op het seizoen.

Olympic Charleroi doorstaat een storm aan het begin van het seizoen in de Challenger Pro League. De club uit Charleroi, die droomde van een schitterende comeback in het professionele voetbal, beleeft een ware nachtmerrie.

Zware balans voor Olympic Charleroi na drie weken

Drie nederlagen, slechts één doelpunt gescoord en tien tegendoelpunten: het oordeel is duidelijk. Daniel Janackovic betaalt hier de tol voor, ontslagen na een kort verblijf op de bank. Hij was de club aangesloten in juni vorig jaar. De Franse coach vond niet de juiste formule. Zijn keuzes hebben niet gewerkt en het team is snel weggezonken.

Laatste in het klassement: Les Dogues staan nu al met de rug tegen de muur. De club moet snel reageren als ze willen voorkomen dat het seizoen uitloopt op een fiasco.

Slavo Muslin de opvolger voor Charleroi?

Volgens L'Avenir zou Slavo Muslin de volgende coach van de club kunnen worden. De Serviër heeft wat ervaring in België, want hij stond aan het roer bij Lokeren en Standard Luik.

Een team dat aan de rand van de afgrond staat weer rechttrekken is allesbehalve makkelijk. Maar voor Olympic Charleroi is het een kwestie van overleven.