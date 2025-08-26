Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club'

Club Brugge kent een woelige zomermercato. Na de dossiers Jashari en Ordonez duikt nu ook interesse op in Joaquin Seys, maar de club wil zijn flankverdediger niet laten vertrekken.

Club Brugge beleeft een enorm drukke zomermercato. Eerst was er het dossier van Ardon Jashari, en nu dat is afgelopen is er heel wat te doen rond Joel Ordonez.

En dat zijn dan de twee zaken die in het oog springen, want verder gebeurt er nog heel wat. Na een goed seizoen en een mooie run in de Champions League is er aan interesse geen gebrek voor de Club-spelers.



Lees ook... Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

Rustiger wordt het er ook niet op voor de Bruggelingen. Ook Joaquin Seys kan tegenwoordig op buitenlandse interesse rekenen, dat meldt The Athletic.

Het doorgaans goed geïnformeerde medium schrijft dat de flankverdediger van Club op het lijstje staat van Nottingham Forest. Ook Victor Kristiansen (Leicester City), Nahuel Molina (Atlético Madrid) en Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), staan erop.

De kans dat het Seys wordt is wel heel klein. Club liet met Maxim De Cuyper al een flankverdediger vertrekken en is niet van plan om Seys te verkopen.