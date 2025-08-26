Opmerkelijke afwezige bij Club Brugge, daags voor cruciale match tegen Rangers

Club Brugge staat woensdag voor een cruciale clash tegen Rangers in de Champions League-play-offs. Joel Ordonez zal er naar alle waarschijnlijkheid niet bij zijn.

Club Brugge speelt woensdag al een van de belangrijkste matchen van zijn jaar. Blauw-zwart mag Rangers ontvangen voor de terugwedstrijd in de Play-offs voor de Champions League.

De heenwedstrijd eindigde op 1-3, in het voordeel van Club. De winnaar van het tweeluik mag naar de Champions League, wat sportief en financieel heel goed zou zijn.



Toch kunnen ze daar niet iedereen mee overtuigen. Zo wou Ardon Jashari al koste wat het kost weg, wat hem ook lukte. Nu is er ook het dossier rond Joel Ordonez.

De centrale verdediger probeert ook een transfer te forceren. Alleen besloot Club Brugge, net als bij Jashari die alsnog vertrok, dat Ordonez niet meer weg mag.

Volgens Het Nieuwsblad was hij wel aanwezig, daags voor de wedstrijd, maar trainde hij niet mee met de groep. De kans dat hij in de selectie zal zitten tegen Rangers lijkt dus enorm klein.