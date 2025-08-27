Na OH Leuven, Beerschot, Lommel en avonturen in China en Litouwen nu ... Cercle Brugge

Jong Cercle begint op 29 augustus in Leuven aan zijn tweede seizoen in Eerste Nationale. "Het seizoen van de bevestiging", aldus kersvers coach Céderique Tulleners. Die coach van de beloften van De Vereniging heeft al heel wat adelbrieven.

“Ik ben 34 jaar, een geboren Limburger uit Hasselt, en nu reeds 15 à 16 jaar trainer, waarvan het grootste gedeelte in het buitenland. In België zat ik als jeugdcoach bij OH Leuven, Beerschot en Lommel."

Globetrotter Tulleners komt aan bij Cercle Brugge

"Daarna heb ik vier jaar in China doorgebracht, waar ik bij verschillende ploegen zoals de U19 en de eerste ploeg heb gewerkt", aldus Tulleners op de webstek van Cercle Brugge.

"Daarna kende ik twee periodes bij de Litouwse voetbalbond, waar ik actief was voor de nationale ploegen en voor trainersopleidingen. Ik werd daar ook door de bondscoach gevraagd, als ik in België was, om eens te gaan kijken naar Litouwse voetballers die in ons land actief zijn, zoals Edgaras Utkus bij Cercle."

Kwaliteit en potentieel aanwezig in de groep

"Nadien verbleef ik nog een jaar in Dubai, als hoofdcoach bij Al-Hilal United.” De coach heeft dus heel wat ervaring. En die gaat hij nu proberen over te brengen op de jonge spelers van Cercle Brugge.

Het doel is alvast duidelijk: "Het DNA van Cercle ligt zeer dicht bij de manier van hoe ik wil spelen. Het wordt een seizoen van bevestiging. In het begin van de competitie zal het niet vreemd zijn als we het iets moeilijker hebben. We zullen als groep een beetje tijd nodig hebben om de jonge en nieuwe spelers in te passen, en de nodige ervaring op te doen om op het niveau van Eerste Nationale te voetballen. Maar er is sowieso kwaliteit aanwezig en potentieel in de groep.”