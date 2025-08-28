Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

Na de loting voor de League Phase van de Champions League in Monaco weten Club Brugge en Union welke tegenstanders ze al zeker treffen in het kampioenenbal. Er zitten wel enkele mooie affiches bij.

Voor het eerst in zes jaar doen opnieuw twee Belgische ploegen mee aan de Champions League. Union was zeker van zijn Champions League-ticket door het behalen van de landstitel vorig seizoen. Club moest twee voorronden afwerken, maar deed dat met brio. Salzburg en Rangers werden opzij gezet op weg naar het CL-ticket.

Voor aanvang van de loting legde Giorgio Marchetti, de secretaris-generaal van de UEFA, uit hoe het in zijn werk ging. Er waren ook enkele bekende gezichten om de loting wat interessanter te maken. Onder andere Kaka en Ibrahimovic zouden hun medewerking verlenen. Dankzij hun geweldige prestaties uit het verleden is hun staat van dienst wel bekend.



Grote affiches voor Club en Union

Het is uiteraard vooral de uitkomst van de loting voor de Champions League 2025-2026 die alle aanwezigen interesseerden. Bij Club Brugge en Union zaten ze ongetwijfeld op het puntje van hun stoel mee te volgen. Club was in pot 2 onderverdeeld, Union in pot 4. Wie droomde van grote affiches, is zeker niet teleurgesteld. Hieronder het resultaat.

De tegenstanders van Club Brugge: Barcelona (thuis), Bayern München (uit), Arsenal (thuis), Atalanta (uit), Marseille (thuis), Sporting (uit), Monaco (thuis) en Kairat Almaty (uit). Na drie zware en mooie ontmoetingen om mee te openen liggen er zeker kansen voor Club in de laatste vijf speeldagen van de competitiefase. De trip naar Kazakhstan had Club zich ongetwijfeld wel graag bespaard.

Union kijkt net als Club Kompany in de ogen

De tegenstanders van Union: Inter (thuis), Bayern München (uit), Atalanta (thuis), Atlético Madrid (uit), Marseille (thuis), PSV (uit), Galatasaray (uit) en Newcastle (thuis). Naast het spelen van enkele topaffiches krijgt Union ook de kans om te bewijzen dat het zijn plek op het kampioenenbal verdiend heeft.