🎥 Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk na eerste nederlaag van het seizoen: "Dat is het enige positieve"

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit 't Kuipje
| 1 reacties
🎥 Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk na eerste nederlaag van het seizoen: "Dat is het enige positieve"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Antwerp kon zaterdagavond niet winnen op het veld van KVC Westerlo, het werd 2-0 voor de Kemphanen. Stef Wils was na de eerste nederlaag van het seizoen uiteraard niet tevreden.

Antwerp heeft zaterdagavond zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. In de Kempen gingen ze met 2-0 onderuit op het veld van KVC Westerlo. The Great Old was niet op niveau.

"Over de eerste helft kan ik vrij kort zijn. Dit is niet het Antwerp dat we de afgelopen weken en maanden hebben gezien", is Antwerp-trainer Stef Wils duidelijk na afloop.

Lees ook... Westerlo smeert Antwerp eerste nederlaag van het seizoen aan: Doumbia zal niet goed slapen

"Dat heb ik tijdens de rust aangegeven aan de spelers", gaat hij verder. Maar niet alles was slecht. "Het enige positieve is dat ik een goede reactie zag in de tweede helft waarin we veel kansen kregen."

"Het kantelmoment was die penalty", geeft Wils aan. Doumbia miste zijn strafschop, en nadien viel de wedstrijd helemaal in een plooi. "Kort nadien kregen we de 2-0 binnen, dan voel je dat het geloof en de energie wat wegsluipt."

"Dan is het wachten tot het eindsignaal. Ik ben ontevreden over de tweede helft en tevreden over de eerste helft. Dit is zuur puntenverlies", besluit Wils. Volgende week tegen KAA Gent wordt door de fans toch een reactie verwacht.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Westerlo
Stef Wils

Meer nieuws

Westerlo smeert Antwerp eerste nederlaag van het seizoen aan: Doumbia zal niet goed slapen

Westerlo smeert Antwerp eerste nederlaag van het seizoen aan: Doumbia zal niet goed slapen

20:11
LIVE: Sporting Charleroi is baas in eigen huis Live

LIVE: Sporting Charleroi is baas in eigen huis

21:17
Johan Boskamp heeft duidelijke mening over verrassing van Rudi Garcia

Johan Boskamp heeft duidelijke mening over verrassing van Rudi Garcia

21:20
Weeral geen spoor van Ordonez in Brugse selectie, maar ook nog aantal andere opmerkelijke afwezigen

Weeral geen spoor van Ordonez in Brugse selectie, maar ook nog aantal andere opmerkelijke afwezigen

21:00
1
Vertrekken er nog sterkhouders bij Cercle Brugge? Technisch directeur geef duiding bij dossier Nazinho Reactie

Vertrekken er nog sterkhouders bij Cercle Brugge? Technisch directeur geef duiding bij dossier Nazinho

20:15
1
Union doet het heel anders (en beter) dan Anderlecht: "Het werkt niet om 30 spelers in de kern te hebben"

Union doet het heel anders (en beter) dan Anderlecht: "Het werkt niet om 30 spelers in de kern te hebben"

20:00
2
Massale paniek na Chelsea-Fulham: politie pakt tiener op die 'gewapend' was en gekleed was in helm en kogelvrije vest

Massale paniek na Chelsea-Fulham: politie pakt tiener op die 'gewapend' was en gekleed was in helm en kogelvrije vest

20:30
KV Mechelen-spits Lion Lauberbach, een week later de held, heeft uitgesproken mening over kansen tegen Antwerp Reactie

KV Mechelen-spits Lion Lauberbach, een week later de held, heeft uitgesproken mening over kansen tegen Antwerp

19:15
Wie staat er op Union in de spits bij Anderlecht? Eentje die zich absoluut niet mag blesseren of eentje die weg wil?

Wie staat er op Union in de spits bij Anderlecht? Eentje die zich absoluut niet mag blesseren of eentje die weg wil?

19:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Ordonez - Geertruida - Openda - Onyedika - Woltemade - Kompany - Faes

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Ordonez - Geertruida - Openda - Onyedika - Woltemade - Kompany - Faes

18:30
Genk met geen enkele speler bij de Rode Duivels: "Dat voelt in Limburg toch als een kaakslag"

Genk met geen enkele speler bij de Rode Duivels: "Dat voelt in Limburg toch als een kaakslag"

19:00
Zware klap voor Ordonez: Marseille lijkt transfer op te geven en richt pijlen op ander target

Zware klap voor Ordonez: Marseille lijkt transfer op te geven en richt pijlen op ander target

18:30
10
Club Brugge klopt Feyenoord in voorbereiding op Super League

Club Brugge klopt Feyenoord in voorbereiding op Super League

20:15
LIVE: Blijft Antwerp, zonder Praet, ongeslagen tegen Westerlo?

LIVE: Blijft Antwerp, zonder Praet, ongeslagen tegen Westerlo?

11:15
2
Na minuut 89 van 1-2 naar 3-2! Lion Lauberbach deze keer de grote held van Malinwa en laat La Louvière achter met kater

Na minuut 89 van 1-2 naar 3-2! Lion Lauberbach deze keer de grote held van Malinwa en laat La Louvière achter met kater

17:59
Sebaoui scoort zijn eerste voor STVV, Vrancken benoemt zijn grootste werkpunt Reactie

Sebaoui scoort zijn eerste voor STVV, Vrancken benoemt zijn grootste werkpunt

17:15
Ze blijven proberen: Duitsers willen Raphael Onyedika toch nog weghalen bij Club Brugge

Ze blijven proberen: Duitsers willen Raphael Onyedika toch nog weghalen bij Club Brugge

17:30
1
Meer dan 40 miljoen euro: Rode Duivel Loïs Openda op weg naar de uitgang bij RB Leipzig?

Meer dan 40 miljoen euro: Rode Duivel Loïs Openda op weg naar de uitgang bij RB Leipzig?

18:00
Jonas De Roeck uit kritiek over ontslag bij Antwerp en geeft aan welke eersteklasser hem wou inlijven

Jonas De Roeck uit kritiek over ontslag bij Antwerp en geeft aan welke eersteklasser hem wou inlijven

12:20
6
Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet voor Anderlecht

Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet voor Anderlecht

16:30
"Ik heb geen behoefte aan een ster": Marc Brys spaart Liverpool-aanvaller Hugo Ekitiké niet

"Ik heb geen behoefte aan een ster": Marc Brys spaart Liverpool-aanvaller Hugo Ekitiké niet

17:00
1
Spectaculaire coup: Belgische tweedeklasser haalt Argentijnse parel binnen

Spectaculaire coup: Belgische tweedeklasser haalt Argentijnse parel binnen

16:46
Nice duwt door voor Vanhoutte: bal ligt in het kamp van Union

Nice duwt door voor Vanhoutte: bal ligt in het kamp van Union

15:30
Deal is rond: 'Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) vertrek bij Leipzig en heeft nieuwe club helemaal beet'

Deal is rond: 'Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) vertrek bij Leipzig en heeft nieuwe club helemaal beet'

16:00
3
"Die pakte nog geen gehaktbal": Johan Boskamp ziet welke keuze Senne Lammens moet nemen

"Die pakte nog geen gehaktbal": Johan Boskamp ziet welke keuze Senne Lammens moet nemen

11:00
1
STVV en Dender strijden om groot Afrikaans talent en krijgen hetzelfde antwoord

STVV en Dender strijden om groot Afrikaans talent en krijgen hetzelfde antwoord

14:30
1
Een jaar gelden wou Union SG hem, nu wordt hij voor 85 miljoen euro verkocht

Een jaar gelden wou Union SG hem, nu wordt hij voor 85 miljoen euro verkocht

15:00
Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Bertaccini kan behoorlijk serieus zijn

Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Bertaccini kan behoorlijk serieus zijn

14:00
4
Nu ook speeldata bekend van Club Brugge en Union in de CL: dit is wanneer FC Barcelona naar Jan Breydel komt

Nu ook speeldata bekend van Club Brugge en Union in de CL: dit is wanneer FC Barcelona naar Jan Breydel komt

13:02
7
Wereldkampioen gaat concurreren met Kane: 'Bayern München haalt nieuwe spits bij Chelsea'

Wereldkampioen gaat concurreren met Kane: 'Bayern München haalt nieuwe spits bij Chelsea'

13:30
2
Zondag een heel speciale match voor speler Zulte Waregem na vertrek bij Genk: "Het voelde geforceerd"

Zondag een heel speciale match voor speler Zulte Waregem na vertrek bij Genk: "Het voelde geforceerd"

12:10
'Andri Gudjohnsen zal KAA Gent verlaten om in het buitenland te tekenen'

'Andri Gudjohnsen zal KAA Gent verlaten om in het buitenland te tekenen'

12:00
3
Noë Dussenne verklapt wie hem overhaalde om OH Leuven boven Europees voetbal te kiezen

Noë Dussenne verklapt wie hem overhaalde om OH Leuven boven Europees voetbal te kiezen

11:40
Transferrecord voor Genk op komst: 'Zoveel mogen Limburgers bijschrijven op de rekening voor Tolu'

Transferrecord voor Genk op komst: 'Zoveel mogen Limburgers bijschrijven op de rekening voor Tolu'

11:20
LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

10:10
Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller'

Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller'

10:30
15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 31/08 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk na eerste nederlaag van het seizoen: "Dat is het enige positieve" Jeroentanesy Jeroentanesy over Peter Vandenbempt reageert op feit dat Genk geen enkele Rode Duivel in zijn rangen heeft TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Weeral geen spoor van Ordonez in Brugse selectie, maar ook nog aantal andere opmerkelijke afwezigen aangespoelde aangespoelde over KV Mechelen - La Louvière: 3-2 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Deal is rond: 'Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) vertrek bij Leipzig en heeft nieuwe club helemaal beet' Soloria Soloria over Westerlo - Antwerp: 2-0 CringeMedia CringeMedia over Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller' GOTT GOTT over Vertrekken er nog sterkhouders bij Cercle Brugge? Technisch directeur helder over dossier Nazinho Dirk1897 Dirk1897 over Union doet het heel anders (en beter) dan Anderlecht: "Het werkt niet om 30 spelers in de kern te hebben" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved