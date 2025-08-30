🎥 Antwerp-coach Stef Wils is duidelijk na eerste nederlaag van het seizoen: "Dat is het enige positieve"

Antwerp kon zaterdagavond niet winnen op het veld van KVC Westerlo, het werd 2-0 voor de Kemphanen. Stef Wils was na de eerste nederlaag van het seizoen uiteraard niet tevreden.

Antwerp heeft zaterdagavond zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. In de Kempen gingen ze met 2-0 onderuit op het veld van KVC Westerlo. The Great Old was niet op niveau.

"Over de eerste helft kan ik vrij kort zijn. Dit is niet het Antwerp dat we de afgelopen weken en maanden hebben gezien", is Antwerp-trainer Stef Wils duidelijk na afloop.



"Dat heb ik tijdens de rust aangegeven aan de spelers", gaat hij verder. Maar niet alles was slecht. "Het enige positieve is dat ik een goede reactie zag in de tweede helft waarin we veel kansen kregen."

"Het kantelmoment was die penalty", geeft Wils aan. Doumbia miste zijn strafschop, en nadien viel de wedstrijd helemaal in een plooi. "Kort nadien kregen we de 2-0 binnen, dan voel je dat het geloof en de energie wat wegsluipt."

"Dan is het wachten tot het eindsignaal. Ik ben ontevreden over de tweede helft en tevreden over de eerste helft. Dit is zuur puntenverlies", besluit Wils. Volgende week tegen KAA Gent wordt door de fans toch een reactie verwacht.