Hebben Castagne en Meunier een probleem? Seys lijkt nu al klaar om hun rol over te nemen

Joaquin Seys staat op het punt om een vaste waarde te worden bij de Rode Duivels. Zijn prestaties bij Club Brugge, met name in de Champions League, tonen dat hij niet alleen fysiek en technisch klaar is voor het hoogste niveau, maar ook mentaal de druk aankan.

Twee goals en een assist in een Europese topwedstrijd doe je niet per ongeluk: het wijst op een speler die zichzelf op het juiste moment weet te tonen. Op de backposities heerst er bij de nationale ploeg al even een vacuüm.

Thomas Meunier en Timothy Castagne hebben jaren lang het vertrouwen gekregen, maar hun fysieke frisheid en snelheid nemen af. Seys brengt daar een nieuwe dynamiek: sneller, wendbaarder en offensief veel sterker. Hij kan in zijn eentje een flank dragen, iets wat in moderne systemen essentieel is.

Daarnaast is zijn polyvalentie een grote troef. Seys kan zowel op links als op rechts uit de voeten, wat de bondscoach extra opties biedt in zijn systeem. Voor een selectie die op zoek is naar flexibiliteit en tactische variatie, kan dat weleens doorslaggevend zijn richting het WK.

Zijn ontwikkeling het afgelopen jaar is indrukwekkend. Waar hij in het begin verdedigend nog wel eens twijfelde, is hij nu veel stabieler geworden. Hij duikt niet onnodig in duels en anticipeert beter op de bewegingen van zijn tegenstander. Dat geeft hem het profiel van een moderne wingback: betrouwbaar achterin, gevaarlijk naar voren.

Constante honger

De timing speelt ook in zijn voordeel. Met het WK in zicht en de nood aan verjonging in de selectie, kan Garcia het zich niet veroorloven om Seys op de bank te houden. Minuten maken in de kwalificatiematchen tegen Liechtenstein en Kazachstan is de logische eerste stap om hem klaar te stomen voor de grotere affiches.

Wat vooral in zijn voordeel spreekt, is zijn constante honger. Seys blijft vooruitgang boeken en benut elke kans om zich te tonen, of dat nu in de Jupiler Pro League is of op Europees toneel. Dat soort mentaliteit kan een nationale ploeg vooruit helpen, zeker in een generatie die op zoek is naar frisse energie.

Alles wijst erop dat Seys binnenkort niet alleen deel zal uitmaken van de selectie, maar ook structureel in de basis zal staan. Voor de Rode Duivels is dat een kans om eindelijk weer een vleugelverdediger te hebben die het verschil kan maken, niet alleen in de breedte, maar ook in de diepte van hun spel.

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 31/08 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

