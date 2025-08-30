Rode Duivel of niet? Michel-Ange Balikwisha doet een grote aankondiging over zijn toekomst als international

Rode Duivel of niet? Michel-Ange Balikwisha doet een grote aankondiging over zijn toekomst als international
Michel-Ange Balikwisha heeft zijn keuze gemaakt: hij wil de Democratische Republiek Congo vertegenwoordigen. De speler heeft hierover gesproken in een interview. De Rode Duivels grijpen zo definitief naast hem.

Deze week is beslist bijzonder voor Michel-Ange Balikwisha. Terwijl hij zojuist Celtic heeft vervoegd na vier jaar bij Antwerp, heeft de Belgisch-Congolese aangekondigd dat hij voor de Democratische Republiek Congo zal spelen. Hiermee sluit hij definitief de deur voor een selectie bij de Rode Duivels.

De 24-jarige speler had voor België gespeeld in de jeugdcategorieën. Van de U6 tot de U21 had hij trots de zwarte, gele en rode kleuren gedragen.

Deur dicht voor Rode Duivels

De aanvallende middenvelder heeft nu aangekondigd bij het Congolese medium Leopardsfoot dat hij toch voor Congo kiest: "Congo heeft een speciale plaats voor mij. Mijn broer is daar al geweest, ik nog niet. Mijn ouders en grootouders gaan regelmatig naar het land. Maar ik, mijn broertje en zusjes zijn nog niet geweest. Ik zou graag ooit met mijn familie gaan en mijn land ontdekken."

"Als ze me oproepen, zal ik direct ja zeggen", benadrukte de speler. "Ik heb ervoor gekozen om niet eerder te praten want, zoals ik al zei, ik ga de coach niet bellen om een plekje te veroveren. Voor mij is het een beloning als de trainer me oproept. Het is zijn team, hij beslist wie er komt."

Vandaag is het officieel: mijn keuze gaat meer richting Congo

Zijn keuze was al van jongs af aan verankerd, legt hij uit: "Ik zal mijn uiterste best doen. Veel mensen denken dat ik niet voor het land wil spelen, maar ik wil het al van kleins af aan. In de familie was ik het eerste kind dat zei dat ik op een dag voor Congo zou spelen. Natuurlijk heb ik met België gespeeld omdat ik hier ben en dus, als kind groei je daarmee op, maar dat betekent niet dat ik niet voor het nationale team wilde spelen.

