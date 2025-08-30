Smaakmaker bij Sporting Charleroi kruidt de levensbelangrijke overwinning tegen FC Dender

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Parfait Guiagon is de grote held van Sporting Charleroi. Twee doelpunten en één assist schudde de winger uit zijn mouwen om zo de 'Carolo's' de eerste driepunter van het seizoen te bezorgen. Zo blijft FC Dender als enige ploeg achter met nul overwinningen.

Sporting Charleroi moest het doen zonder Nikola Stulic. De aanvaller vertrok naar het Italiaanse Lecce en moet nu voor doelpunten gaan zorgen in de Serie A. Bij FC Dender was het even paniek deze week. Ze zagen Vincent Euvrard het roer overnemen bij Standard om de ontslagen Mircea Rednic op te volgen. Het was Frederic Stilman die de honneurs waarnam in Charleroi met Steve Colpaert aan zijn zijde. Flitsend begin voor Sporting Charleroi De wedstrijd voor de thuisploeg kon niet beter beginnen. Ze kozen direct voor de aanval en dit resulteerde dat Malcolm Viltard niet anders kon dan Parfait Guiagon foutief afstoppen in de grote rechthoek. De smaakmaker van Sporting Charleroi zette zich zelf achter de bal en schoot de 1-0 op het bord. In het eerste halfuur was het Sporting Charleroi dat domineerde en duidelijk ging voor een tweede doelpunt. Het was vooral doelpuntenmaker Parfait Guiagon en Antoine Bernier die beide in positieve zin opvielen. FC Dender kon in het slot van de eerste helft het evenwicht wat herstellen, maar verder dan een aantal hoekschoppen kwamen ze niet. Zo gingen we uiteindelijk rusten met een 1-0 op het bord. Eén minpunt bij de thuisploeg was Aurélien Scheidler. De aanvaller die deze zomer overkwam van FC Dender kon in de eerste helft zijn stempel niet drukken. Sporting Charleroi gaat verder op hetzelfde elan De tweede helft was nog nauwelijks op gang gefloten of daar was Sporting Charleroi wederom. Nu was Parfait Guiagon de aangever. Hij speelde zichzelf vrij op de linkerkant en sneed naar binnen. Zo kon hij de bal perfect in de loop van Antoine Bernier meegeven. De middenvelder controleerde met rechts en dook het strafschopgebied binnen. Hij haalde verschroeiend uit met links en Michael Verrips was geklopt.

Zo kwam de thuisploeg op een comfortabele 2-0 voorsprong en leek de eerste overwinning van het seizoen een feit. Ze gingen alvast nadrukkelijk op zoek naar meer en FC Dender kon daar weinig tegenover zetten.

Uit het niets is daar FC Dender

De bezoekers kwamen niet uit de druk van Sporting Charleroi uit tot in de 67ste minuut. FC Dender trekt naar voor en de verdediging van de thuisploeg krijgt de bal niet weggewerkt. Jordan Attah Kadiri stond zo op de juiste plek om de 2-1 binnen te werken. Dit was een gouden wissel van interimtrainer Frederic Stilman want amper 7 minuten voordien had hij Jordan Kadiri ingebracht voor een bleke Bruny Nsimba.

FC Dender ging nadien op zoek naar de gelijkmaker en Sporting Charleroi had het even moeilijk. Er was echter één iemand die niet van plan was om dit te laten gebeuren.

Parfait Guiagon de held van de avond

Hij had al één doelpunt en één assist achter zijn naam staan, maar genoeg kreeg hij er niet van. In het slot van de partij schoot hij enig mooi vanuit stand de 3-1 op het bord. Zo schonk de Ivoriaanse middenvelder zijn ploeg de eerste overwinning van het seizoen.

Sporting Charleroi springt zo naar een voorlopige 9de plaats in de Jupiler Pro League met zes punten. FC Dender heeft de competitiestart helemaal gemist. Amper twee punten konden ze sprokkelen uit zes wedstrijden en voorlopig blijven ze als enige achter zonder een overwinning.