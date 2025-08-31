📷 'Na miljoenentransfer bij Essevee: dit is de nieuwe bestemming voor Diop'

De Senegalese middenvelder Pape Demba Diop staat op het punt om Racing Strasbourg tijdelijk te verlaten. Een uitleenbeurt aan het Duitse 1. FC Nürnberg is nagenoeg afgerond, zonder aankoopoptie. De administratieve afhandeling volgt spoedig.

Racing Strasbourg heeft besloten om Pape Demba Diop uit te lenen aan 1. FC Nürnberg. De overeenkomst betreft een tijdelijke transfer zonder clausule tot definitieve overname.

Miljoenentransfer

De speler wordt vanavond in Duitsland verwacht, waar hij maandag zijn komst officieel zal afronden. De documenten die de uitleenbeurt bevestigen, worden de dag zelf nog in orde gebracht.

Diop, die voor een riant bedrag vertrok bij Zulte Waregem, maakt sinds zijn overstap naar Strasbourg deel uit van de Franse Ligue 1-selectie. Zijn speelminuten bleven echter beperkt, waardoor een tijdelijke oplossing werd gezocht.

Geen aankoopoptie

Volgens bronnen dicht bij de speler is Diop gemotiveerd om zich te bewijzen in Duitsland. De middenvelder zou zich goed kunnen aanpassen aan het fysieke en tactische karakter van de 2. Bundesliga.

De afwezigheid van een aankoopoptie onderstreept dat Strasbourg Diop op termijn opnieuw in de eigen kern wil integreren. De club beschouwt hem als een waardevolle speler voor de toekomst en wil zijn progressie nauwgezet volgen.