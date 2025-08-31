Boris Lambert heeft heel erg goed nieuws voor de fans van KV Kortrijk

KV Kortrijk won afgelopen weekend tegen Francs Borains. Boris Lambert pikte zijn doelpuntje mee en had achteraf heel goed nieuws voor de achterban van de Kerels.

KV Kortrijk boekte een zakelijke zege tegen Francs Borains, waarbij de ploeg ondanks een matige prestatie toch met 2-0 won. Boris Lambert, die het tweede doelpunt voor zijn rekening nam, erkende dat het spel verre van overtuigend was.

Vier op vier

Toch benadrukte hij het belang van het resultaat. “We hebben bewezen dat we ook mindere wedstrijden kunnen winnen. Dat is essentieel als je ambities hebt”, klonk het bij Het Laatste Nieuws.

“Ik ben blij dat ik het team kon helpen. De afgelopen weken zat ik er al dicht bij, maar nu viel alles op zijn plaats,” aldus Lambert. Zijn sportieve groei valt samen met een persoonlijke beslissing die de fans van KVK ongetwijfeld blij zal maken.

Naast zijn prestaties op het veld, maakte Lambert bekend dat hij een woning heeft gekocht in Kortrijk. Daarmee onderstreept hij zijn intentie om zich langdurig aan de stad en de club te verbinden.

“Ik voel me hier echt thuis. Het is een levendige stad en ik ben van plan om hier nog een tijd te blijven,” verklaarde hij nog. Met vier opeenvolgende overwinningen heeft KVK een solide basis gelegd voor dit seizoen.

Croky Cup

KV Kortrijk speelt volgende week in de Croky Cup tegen SK Londerzeel. Lambert wees op het belang van deze wedstrijd, ondanks het amateurstatuut van de tegenstander. “Voor hen is dit de wedstrijd van het jaar, maar wij moeten onze status waarmaken,” klonk het vastberaden.

Tot slot sprak Lambert zijn waardering uit voor de supporters. Volgens hem speelt hun aanwezigheid een cruciale rol in de prestaties van het team. “De sfeer in het Guldensporenstadion is uniek. Hun steun heeft ons vooruit gestuwd,” besloot hij.