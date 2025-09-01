Spectaculaire wending: Ajax wil Anderlecht-spits Dolberg terughalen

Anderlecht kan Kasper Dolberg nog verliezen. Ajax wil de spits terughalen als vervanger van Brobbey, terwijl ook Celtic hem wil. Dolbergs voorkeur ligt volgens HLN bij Ajax.

Het is enorm druk bij Anderlecht. Na de nederlaag tegen Union SG in de Brusselse derby is het intern onrustig terwijl ook de fans woedend zijn. Komt daar nog eens bij dat het einde van de zomermercato nadert.

Rond enkele spelers zal het nog wel heet worden. Er zijn een paar dossiers die afgerond moeten worden. Omdat de transfermarkt maandag sluit in de grote competities kan het nu wat sneller gaan.



Lees ook... Hoe Van Holsbeeck het oploste: Anderlecht zou echt een Mogi Bayat kunnen gebruiken voor zijn helse transferperiode

Dat gaat bij Kasper Dolberg het geval zijn. Dat Celtic Glasgow hem er graag bij heeft is duidelijk, maar de Schotten krijgen nu best zware concurrentie voor de spits.

Het Laatste Nieuws schrijft namelijk dat Ajax de Deense aanvaller wil terughalen. Hij moet daar de vervanger worden van Brobbey die vertrokken is. Voor Dolberg zou het een terugkeer zijn.

Tussen 2015 en 2019 liep hij er al enkele jaren rond. Hij kwam er 119 keer in actie, scoorde 45 doelpunten en gaf 16 assists. Zijn voorkeur zou naar Ajax uitgaan, en niet naar Celtic.