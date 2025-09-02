Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku

Anderlecht staat voor cruciale beslissingen. De club zou een opvallend voorstel aan Romelu Lukaku hebben gedaan om aandelen te nemen.

Er zal nog veel gebeuren bij Anderlecht de komende dagen en weken. Op vrijdag zou de Raad van Bestuur samenkomen. Hier zal gediscussieerd worden over belangrijke zaken.

Uiteraard is er het voorzitterschap. Wouter Vandenhaute heeft zijn ontslag niet ingediend. Hij heeft zijn toekomst in handen gelegd van de Raad van Bestuur, die dan moeten beslissen.

Een logisch gevolg is dan dat ze ook zijn aandelen zullen terugkopen. De club zit nu op een cruciaal moment en zal goed moeten nadenken over de volgende stappen.

Anderlecht deed een opvallend voorstel aan Lukaku

Volgens Sacha Tavolieri heeft de club al een voorstel gedaan aan Romelu Lukaku, die nooit heeft verborgen dat hij graag terugkeert naar Anderlecht. Een best opmerkelijk voorstel zelfs. Er is aan Lukaku voorgesteld om 5% van de aandelen over te nemen, om dan een rol op zich te nemen die het beheer van Neerpede inhoudt.

Nadien zou hij in de club kunnen doorgroeien, aangezien hij nog graag hoofdtrainer zou worden. Lukaku zou zijn opties nu bekijken en denkt er goed over na.