'Anderlecht wil opvolger Dolberg (die ooit bijna bij Club Brugge) zat ophalen bij ... Vincent Kompany'

Foto: © photonews

De transfermarkt in de grote landen van Europa is gesloten, maar in België blijft de transfermarkt nog een weekje open. En dus kunnen diverse ploegen hier en daar nog een zaakje gaan proberen te doen.

De transfermarkt is nog enkele dagen officieel geopend in België. Veel JPL-clubs doen er alles aan om zich zo goed mogelijk te versterken en dus kan er ook op de slotdagen nog wel wat gaan gebeuren.

Een paar maanden geleden was er KVC Westerlo dat als eerste Belgische ploeg dacht aan een speler van ... Bayern München. De deze zomer 18 jaar geworden Jonah Kusi-Asare is dan ook een groeibriljant te noemen.

Deal met Fulham gaat niet door - Anderlecht op de loer?

De Zweed maakte een paar maanden geleden zijn debuut bij de A-ploeg van Bayern München en wekte zo heel wat interesse op. Volgens Sky Sports willen PSV Eindhoven, OGC Nice en FC Nordsjaelland hem eerder ook al graag kopen.

Toen hij naar Bayern vertrok, was ook Club Brugge in hem geïnteresseerd. Bij RSC Anderlecht zou hij meer zekerheid kunnen hebben van speelminuten, zeker als Kasper Dolberg naar Ajax Amsterdam zou vertrekken.

Fulham leek hem op 1 september te gaan inlijven, maar de deal ontplofte in allerijl nog. Dat is extra koren op de molen voor Anderlecht, want in België is de markt wél nog een week open.

Anderlecht
Club Brugge
Jonah Kusi-Asare

