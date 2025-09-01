Deense media zijn zeker: 'Dolberg vertrekt naar deze club en voor dit bedrag'

Ajax wil Kasper Dolberg terughalen en voert vergevorderde gesprekken met Anderlecht. Met de deal zou zo'n tien miljoen euro gemoeid zijn, al is nog niet geweten wanneer die precies zouden worden betaald.

De kans dat Kasper Dolberg nog vertrek bij Anderlecht lijkt groot. Diverse bronnen spraken al over een mogelijke deal richting Celtic Glasgow, maar de laatste dagen kwam plots Ajax Amsterdam op de proppen.

Tussen 2015 en 2019 speelde Dolberg al eens voor de Amsterdammers, nu zou hij een onverwachte terugkeer kunnen maken.



Het Deense Tipsbladet heeft ondertussen aangegeven dat met de deal zo'n 75 miljoen Deense kronen gemoeid zouden zijn - omgerekend is dat zo'n tien miljoen euro.

Deal van tien miljoen euro komt steeds dichterbij

De deal zou dichtbij zijn. Volgens de Denen wordt de deal op maandag geregeld, maar zouden er dinsdag medische testen volgen in de Nederlandse hoofdstad.

In de zomer van 2023 nam Anderlecht Dolberg voor 5 miljoen euro over van Nice. Anderlecht maakt zo toch nog flink wat winst op de speler. De enige vraag is nog of Anderlecht nu al de tien miljoen euro zal cashen, dan wel dat er een huurdeal met verplichte aankoopoptie wordt opgezet en er pas volgende zomer cash binnenloopt.