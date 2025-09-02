Dit zijn de eerste woorden van Senne Lammens als Manchester United-doelman

Senne Lammens tekende maandag bij Manchester United en maakt zo zijn droomtransfer waar. Antwerp vangt een mooie som en Lammens wil meteen impact maken bij The Red Devils.

Senne Lammens heeft zijn gedroomde transfer uiteindelijk toch beet. De doelman moest er lang op wachten, maar tekende maandag zijn contract bij Manchester United.

Antwerp ontvangt nog een behoorlijke som geld en heeft al een tijdlang een vervanger klaarstaan. Voor alle partijen was dit dus het beste scenario. Lammens begint nu aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière.



"Ik ben ontzettend trots dat ik me bij Manchester United mag aansluiten; het is echt een droom die uitkomt", zegt hij op de clubwebsite. "De afgelopen jaren waren een fantastische reis; die eindigt nu op een ongelooflijke bestemming en hopelijk het begin van iets bijzonders."

Lammens tekende een contract tot juni 2030 bij The Red Devils. De keeper wil meteen zijn stempel drukken. "Je voelt de positieve sfeer die hier wordt gecreëerd, en ik weet dat ik de komende jaren echt een impact kan maken bij de club."

"Ik kan niet wachten om mijn ploegmaats te leren kennen en samen te werken met Ruben en de technische staf. Dit is de perfecte plek om me verder te ontwikkelen, samen te groeien met dit spannende team en mijn carrièredoelen te bereiken", besluit hij.