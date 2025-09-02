OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe spits van 6 miljoen euro beet

Cercle Brugge versterkt zich met Oumar Diakité. De 21-jarige Ivoriaanse spits komt op huurbasis over van Stade Reims, mét aankoopoptie, en moet meteen voor offensieve impulsen zorgen.

Cercle Brugge heeft dinsdag nog een heel mooie transfer afgerond. De Vereniging bevestigde na alle geruchten de komst van Oumar Diakité, een nieuwe spits.

Hij komt op huurbasis over van Stade de Reims, de club die Théo Leoni nog aantrok voor het sluiten van de mercato in Frankrijk. Cercle bedong ook een aankoopoptie.

Cercle Brugge haalt nieuwe spits bij Stade Reims

De 21-jarige Ivoriaan speelde sinds de zomer van 2023 bij Stade Reims, dat hem destijds overnam van RB Salzburg voor zo'n 2,5 miljoen euro. Salzburg plukte hem in zijn thuisland, Ivoorkust, weg bij ASEC Mimosa. Zijn huidige marktwaarde bedraagt 6 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Technisch directeur Luciano Murchio is gelukkig met zijn nieuwe aanwinst. "We zijn heel blij om Oumar bij Cercle te verwelkomen. Hij is een jonge, dynamische spits met ervaring in de Ligue 1 en de kwaliteiten om meteen een impact te maken op ons team."

"Ondanks dat hij verschillende opties had, zijn we verheugd dat hij voor Cercle koos om zijn ontwikkeling verder te zetten. Zijn komst benadrukt onze ambitieuze plannen voor dit seizoen, waarin we blijven inzetten op de ontwikkeling van het jongste team van de competitie", besluit hij op de clubwebsite.