Straks drie Club-spelers naast De Cuyper bij de Rode Duivels? "Kan alleen maar een voordeel zijn"

Maxim De Cuyper sprak dinsdag met de pers bij de Rode Duivels. De linksachter van Brighton kijkt ernaar uit om opnieuw samen te spelen met zijn vroegere Club Brugge-ploegmaats.

De Rode Duivels zijn ondertussen samengekomen in Tubeke om zich voor te bereiden op het tweeluik tegen Liechtenstein en Kazachstan. Dinsdag kwam Maxim De Cuyper met de pers spreken.

Hij maakte deze zomer een transfer naar Brighton in de Premier League. De flankverdediger maakte zelfs al zijn eerste minuten op het hoogste niveau in Engeland. Toch zal het deugd doen om zijn voormalige ploegmaats terug te zien.

Hans Vanaken, Brandon Mechele en Joaquin Seys zitten bij de nationale selectie. "Het is fijn om terug te keren als er wat jongens van Club bijzijn die ik ken. Ik ben ook superblij voor hen dat zij er zijn", zei hij volgens HLN.

Seys en De Cuyper spelen allebei liefts linksachter. De kans dat ze samen op het veld staan is klein, behalve als bondscoach Garcia ervoor kiest om één van hen op rechts te zetten. Met Mechele en Vanaken zou er een serieuze Club Brugge-connectie op het veld kunnen staan.

"Brandon, Joaquin en ik kennen elkaar door en door. Zeker als je bijna twee jaar naast elkaar speelt. Dat kan alleen maar een voordeel zijn als we samen op het veld staan", besluit De Cuyper.