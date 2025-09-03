OFFICIEEL: Voormalige verdediger van Charleroi en KV Kortrijk trekt naar tweedeklasser

Tweedeklasser RFC Liège heeft een nieuwe verdediger voorgesteld. Martin Wasinski maakt de overstap van Schalke 04, een club uit de tweede klasse in Duitsland. Wasinski was in ons land eerder al aan de slag bij onder meer Charleroi en KV Kortrijk.

RFC Liège is niet onaardig begonnen aan het nieuwe Challenger Pro League-seizoen. Met zes op twaalf staat het net buiten de top zes, die recht geeft op deelname aan de promotieplayoffs.

Toch hoopt het zich in de laatste dagen van de transferperiode nog te versterken. Op dinsdag heeft de tweedeklasser alvast een nieuwe verdediger aangekondigd. Martin Wasinski maakt de tijdelijke overstap van Schalke 04.

Ex-Charleroi en KV Kortrijk

Wasinski is geen onbekende in onze competities. De ondertussen 21-jarige Belg komt uit de jeugdopleiding van Charleroi en trok daarna, na een tussenstop bij KV Kortrijk, richting Schalke in de tweede klasse in Duitsland.

Vorig seizoen speelde Wasinski al een half seizoen op huurbasis in de Challenger Pro League. Bij Jong Genk werkte hij tien wedstrijden af. En nu wordt hij dus opnieuw uitgeleend aan een team in onze tweede klasse.

Bekeravontuur gaat van start

Met RFC Liège mag Wasinski komend weekend meteen aan de bak. De tweedeklassers beginnen namelijk aan hun bekeravontuur. Liège speelt op zondag gastheer voor Gullegem, een team uit de tweede amateurafdeling.