Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

Youri Tielemans heeft gesproken over een mogelijke terugkeer naar RSC Anderlecht op het einde van zijn carrière. Hij sluit het zeker niet uit, maar alles moet juist zitten.

De Rode Duivel probeert zo goed mogelijk de Belgische club te volgen. Hij geeft toe dat hij een beetje afstandelijk is, ook al blijft hij uiteraard geïnteresseerd in de resultaten: "Ik volg de resultaten een beetje, maar het is moeilijk om de wedstrijden te zien. Laten we dus zeggen dat ik het van een afstand volg."

Youri Tielemans heeft nog een paar mooie jaren voor zich. Op 28-jarige leeftijd en nog steeds spelend in de Premier League, lijkt een terugkeer naar Brussel niet meteen aan de orde. Maar wat zou hij zeggen van een terugkeer naar zijn roots aan het einde van zijn carrière? "Het zou me zeker veel plezier doen om terug te kunnen keren om de club te helpen en mijn opgedane ervaring in het buitenland te laten zien", legt hij uitbij Sudinfo.



"Nu ga ik niet van de ene op de andere dag beweren dat ik terugkeer naar Anderlecht. Alles moet samenvallen om dat te laten gebeuren. Het moet goed zijn voor de club, voor mij, voor mijn familie."

Een terugkeer zou mooi zijn

De middenvelder sluit de deur niet: "In het voetbal kan alles gebeuren, alles kan heel snel gaan. Het zou mooi zijn, natuurlijk, maar ik wil geen belofte doen."

Hij hoopt in ieder geval dat Anderlecht erin zal slagen om op te krabbelen na een moeilijke seizoensstart: "Wat zeker is, is mijn verlangen om deze club weer te zien schitteren op het niveau waar het hoort te zijn."