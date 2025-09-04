Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar"

Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar"
Foto: © photonews

Koni De Winter is nog steeds maar 23 jaar. Toch heeft hij al heel wat watertjes weten te doorzwemmen, al is niet elke ervaring die hij kan opdoen meteen ook een geslaagde ervaring.

Koni De Winter begon zijn voetbalavontuur bij de jeugd van onder meer Lierse en Zulte Waregem, alvorens hij vrij snel naar de U17 van Juventus trok. Sindsdien heeft hij veel stappen gezet in Italië.

Nu huurbeurten aan Empoli en Genoa werd hij vorige zomer definitief van die laatste club. En zo speelde de centrale verdediger zich in de kijker. Zijn marktwaarde is enorm in de lucht geschoten en bedraagt ondertussen zelfs al 22 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Marktwaarde swingt uit de pan

Ook AC Milan raakte gecharmeerd en kocht hem twee weken geleden voor zo'n twintig miljoen euro. Daardoor heeft hij een nieuwe stap weten te zetten in zijn ontwikkeling als centrale verdediger bij zijn Italiaanse clubs.

Dan moet hij wel uitgespeeld worden op zijn sterkste positie centraal achterin. De jonge Belg speelde doorheen zijn carrière ook al als verdedigende middenvelder en als rechtsachter en is in se wel polyvalent, maar toch.

Geen rechtsachter bij nationale ploeg

Ondertussen zit hij al aan vier caps bij de nationale ploeg en daarbij werd hij ook eens uitgeprobeerd als rechtsachter in de vorige interlandbreak in juni. Dat was echter geen onverdeeld succes te noemen, integendeel.

“De verdediging blijft het zorgenkind bij de Rode Duivels. Koni De Winter als rechtsachter, dat is echt niet voor herhaling vatbaar. Daar moet de bondscoach mee aan de slag, als er al een oplossing te vinden is”, aldus Peter Vandenbempt in de podcast Vandenbempt daarover enkele maanden geleden.

Voor de wedstrijden tegen Liechtenstein en Kazachstan kan bondscoach Rudi Garcia hem opnieuw op verschillende plaatsen uitspelen, maar het beste lijkt toch om hem gewoon centraal achterin te gaan gebruiken.

Temeer er ondertussen misschien wél een oplossing is. Zowel Seys als De Cuyper maken op dit moment zoveel indruk dat het misschien wel opportuun wordt om hen allebei op een wingbackpositie neer te poten. 

De Winter centraal achterin uittesten?

Met de afwezigheid van Wout Faes schieten er dan in het centrum van de defensie niet al te veel kanshebbers meer over. Brandon Mechele en Zeno Debast lijken misschien wel het meest waarschijnlijke centrale duo.

Maar de kans dat ook De Winter zich kan laten zien deze week is zeker niet ondenkbaar. Al is de vraag natuurlijk ook of er tegen Liechtenstein en Kazachstan wel veel druk op de verdediging zal gaan komen van de tegenstander.

Experimenterende bondscoach?

Aan bondscoach Rudi Garcia om misschien toch nog eens wat dingen uit te gaan testen. Het WK in de USA, Canada en Mexico volgt namelijk al op minder dan een jaar. Tot op heden is er zelfs nog geen zekerheid dat de Belgen zich wel zullen plaatsen na het puntenverlies tegen Noord-Macedonië eerder in de campagne.

Tegen Liechtenstein en Kazachstan mogen er dan ook geen misstappen begaan worden. En dan is het aan de verdediging om mogelijk ook in aanvallend opzicht een steentje bij te dragen en zo de WK-droom dichterbij te laten komen.

