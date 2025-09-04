Wordt hij de oplossing voor het probleem van RSC Anderlecht? Zijn club heeft duidelijke mening

Wordt hij de oplossing voor het probleem van RSC Anderlecht? Zijn club heeft duidelijke mening
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht heeft nog een dag of vier om een nieuwe spits te kopen, nu er met Kasper Dolberg een topspeler is vertrokken. En zo is de spoeling plots heel dun geworden bij paars-wit. De oplossing komt mogelijk uit ... Japan.

Kasper Dolberg werd onlangs verkocht aan AFC Ajax Amsterdam voor liefst tien miljoen euro. Daardoor zijn er plots kansen gekomen voorin bij paars-wit. Door de blessure van Adriano Bertaccini is er in ieder geval een extra probleem op de proppen gekomen bij de Brusselaars.

Bertaccini is namelijk al (minstens) tot eind oktober out na een meniscusoperatie en zal dus een paar maanden geen deel uit kunnen maken van de kern van Anderlecht. Daardoor schiet er voorin centraal in de spits niet veel meer over.

Lees ook... Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar

Enkel Luis Vazquez schiet voorlopig over bij Anderlecht

Enkel Luis Vazquez schiet nu nog over in de spits bij Anderlecht. Ook voor hem was er de nodige interesse de voorbije weken, maar hem verkopen aan een financieel aantrekkelijk voorstel bleek volgens paars-wit uiteindelijk niet mogelijk.

Bij Anderlecht geloven ze uiteraard nog in de Argentijnse spits, maar hij is wel een heel ander type dan Dolberg, net zoals Bertaccini overigens een heel ander type is. En Vazquez kan zeker in bepaalde wedstrijden van waarde zijn.

Maar ondanks tien doelpunten in de voorbereiding, heeft hij toch nog steeds niet zijn stempel kunnen drukken. De vraag is of hij na de interlandbreak dan wel enkele weken écht zijn kansen zal krijgen bij de Brusselaars.

En daarom speurt de sportieve cel naar concurrentie en aanvallende versterking. Een opvallende naam die circuleert is Kento Shiogai. De 20-jarige Japanner staat onder contract bij NEC Nijmegen en is dit seizoen nog invaller.

Goede start van het nieuwe seizoen voor Kento Shiogai bij NEC Nijmegen

Shiogai heeft ondertussen een marktwaarde van 850.000 euro volgens Transfermarkt. Hij ligt bovendien nog tot juni 2028 onder contract op De Goffert, waardoor hij zeker deze zomer niet per se moet vertrekken bij NEC.

Toch zou dat gezien zijn statuut van luxe-invaller een optie kunnen zijn. Met de tien miljoen euro die vrijgekomen is door de verkoop van Kasper Dolberg kan paars-wit bovendien zeker ook een zaakje doen in Nederland.

Is Shiogai een interessant profiel voor Anderlecht?

In drie matchen als invaller scoorde hij wel al twee keer in 72 speelminuten bij NEC, waardoor hij een meerwaarde is op dit moment. Met zijn snelheid en neus voor doelpunten is hij ook een heel ander profiel dan bijvoorbeeld Vazquez.

Of hij een wissel op de toekomst is, dan wel de komende maanden meteen inzetbaar zou zijn? Dat is nog een andere vraag. Maar gezien zijn talent, heeft hij in ieder geval wel al de nodige adelbrieven kunnen voorleggen in Nederland.

Een dik jaar geleden kwam hij over van het Japanse Keio University naar NEC. De club uit Nijmegen was zijn eerste buitenlandse avontuur, nu zou hij mogelijk van Nederland ook naar België komen en zo een stempel extra kunnen verzilveren in zijn paspoort.

Ook Feyenoord, AZ en Salzburg toonden al interesse in de Japanner. Grootste probleem momenteel: NEC Nijmegen wil Shiogai ondanks de interesse van Anderlecht niet laten gaan. "Wij laten Kento niet gaan", aldus Directeur Spelerszaken Carlos Aalbers.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
NEC
Kento Shiogai

Meer nieuws

Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar

Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar

08:00
14
Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting

Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting

15:02
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Teklab - Puertas - Lynen - Okoh Boniface - Fofana - Shiogai

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Teklab - Puertas - Lynen - Okoh Boniface - Fofana - Shiogai

14:20
Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst"

Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst"

10:30
29
Union SG doet nog een opvallende JPL-transfer

Union SG doet nog een opvallende JPL-transfer

14:20
3
Ajax bevestigt: Bounida zet grote stap in zijn carrière

Ajax bevestigt: Bounida zet grote stap in zijn carrière

14:01
OFFICIEEL: KAA Gent neemt afscheid van overbodige speler

OFFICIEEL: KAA Gent neemt afscheid van overbodige speler

13:03
OFFICIEEL: Cameron Puertas maakt verrassende transfer en komt twee ex-Union-spelers tegen

OFFICIEEL: Cameron Puertas maakt verrassende transfer en komt twee ex-Union-spelers tegen

13:30
Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm"

Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm"

12:00
5
Discussie Jackers-Mignolet: bij Club Brugge lijken ze niet van hun plan af te stappen

Discussie Jackers-Mignolet: bij Club Brugge lijken ze niet van hun plan af te stappen

12:20
4
Malick Fofana maakt indruk: grootmacht staat klaar om toe te slaan

Malick Fofana maakt indruk: grootmacht staat klaar om toe te slaan

12:42
1
Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar"

Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar"

11:40
4
Pro League lanceert broodnodig project: "Om blessures te verminderen"

Pro League lanceert broodnodig project: "Om blessures te verminderen"

11:00
1
10 miljoen dollar per jaar! Ex-Anderlecht-spits heeft een nieuwe club gevonden

10 miljoen dollar per jaar! Ex-Anderlecht-spits heeft een nieuwe club gevonden

09:00
Duitse pers doet 'vervelend' boekje open over Nederlander na transfer: heel trainingscomplex ontruimd door... kapper

Duitse pers doet 'vervelend' boekje open over Nederlander na transfer: heel trainingscomplex ontruimd door... kapper

11:20
Anderlecht hakt knoop door: één Neerpede-boy moet nog verkocht worden, eentje gaat volgend jaar gratis vertrekken

Anderlecht hakt knoop door: één Neerpede-boy moet nog verkocht worden, eentje gaat volgend jaar gratis vertrekken

08:40
13
Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem

Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem

09:46
17
Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn"

Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn"

08:20
6
Romelu Lukaku gaat geen jaren meer mee en ex-spits ziet groot probleem: "Dat is goed als je Barcelona bent"

Romelu Lukaku gaat geen jaren meer mee en ex-spits ziet groot probleem: "Dat is goed als je Barcelona bent"

09:30
1
Antwerp héél sterk verkocht, maar... "De top zes zou al een even grote prestatie zijn als Europees voetbal"

Antwerp héél sterk verkocht, maar... "De top zes zou al een even grote prestatie zijn als Europees voetbal"

07:40
11
Dit wordt de nieuwe coach van Dender, al probeerde zijn huidige club nog koortsachtig om hem te houden

Dit wordt de nieuwe coach van Dender, al probeerde zijn huidige club nog koortsachtig om hem te houden

07:20
2
Stijn Stijnen komt met duidelijk statement na "ruggengraatloze uitspraak"

Stijn Stijnen komt met duidelijk statement na "ruggengraatloze uitspraak"

07:00
4
"Hij is klaar": Hein Vanhaezebrouck vindt dat deze JPL-speler moet starten bij de Rode Duivels

"Hij is klaar": Hein Vanhaezebrouck vindt dat deze JPL-speler moet starten bij de Rode Duivels

06:30
2
Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

19:40
Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

19:20
24
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

20:00
Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

18:00
9
Waarom bondscoach Rudi Garcia wel eens kan verrassen met zijn opstelling

Waarom bondscoach Rudi Garcia wel eens kan verrassen met zijn opstelling

23:00
1
Patro Eisden-coach Stijn Stijnen krijgt zware schorsing

Patro Eisden-coach Stijn Stijnen krijgt zware schorsing

22:30
4
Makelaar Dolberg doet verhaal uit de doeken hoe en waarom publiekslieveling vertrok bij Anderlecht

Makelaar Dolberg doet verhaal uit de doeken hoe en waarom publiekslieveling vertrok bij Anderlecht

18:20
4
Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

17:00
13
Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien"

Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien"

21:40
1
Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

22:00
Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht'

Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht'

21:00
19
De selectie van Union Saint-Gilloise voor de Champions League valt op

De selectie van Union Saint-Gilloise voor de Champions League valt op

21:20
1
"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las": Hein Vanhaezebrouck schrok enorm tijdens deze transferperiode

"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las": Hein Vanhaezebrouck schrok enorm tijdens deze transferperiode

20:21
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Snoek Snoek over Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting FCB vo altijd FCB vo altijd over Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst" FCBalto FCBalto over Wordt hij de oplossing voor het probleem van RSC Anderlecht? Walter Baseggio Walter Baseggio over Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem cartman_96 cartman_96 over Union SG doet nog een opvallende JPL-transfer Jeezlouise Jeezlouise over Er ontbreekt slechts één ding bij KAA Gent cartman_96 cartman_96 over Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn" CringeMedia CringeMedia over 'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst' Sv1978 Sv1978 over Discussie Jackers-Mignolet: bij Club Brugge lijken ze niet van hun plan af te stappen FCBalto FCBalto over Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved