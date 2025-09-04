Wordt hij de oplossing voor het probleem van RSC Anderlecht? Zijn club heeft duidelijke mening

RSC Anderlecht heeft nog een dag of vier om een nieuwe spits te kopen, nu er met Kasper Dolberg een topspeler is vertrokken. En zo is de spoeling plots heel dun geworden bij paars-wit. De oplossing komt mogelijk uit ... Japan.

Kasper Dolberg werd onlangs verkocht aan AFC Ajax Amsterdam voor liefst tien miljoen euro. Daardoor zijn er plots kansen gekomen voorin bij paars-wit. Door de blessure van Adriano Bertaccini is er in ieder geval een extra probleem op de proppen gekomen bij de Brusselaars.

Bertaccini is namelijk al (minstens) tot eind oktober out na een meniscusoperatie en zal dus een paar maanden geen deel uit kunnen maken van de kern van Anderlecht. Daardoor schiet er voorin centraal in de spits niet veel meer over.



Enkel Luis Vazquez schiet voorlopig over bij Anderlecht

Enkel Luis Vazquez schiet nu nog over in de spits bij Anderlecht. Ook voor hem was er de nodige interesse de voorbije weken, maar hem verkopen aan een financieel aantrekkelijk voorstel bleek volgens paars-wit uiteindelijk niet mogelijk.

Bij Anderlecht geloven ze uiteraard nog in de Argentijnse spits, maar hij is wel een heel ander type dan Dolberg, net zoals Bertaccini overigens een heel ander type is. En Vazquez kan zeker in bepaalde wedstrijden van waarde zijn.

Maar ondanks tien doelpunten in de voorbereiding, heeft hij toch nog steeds niet zijn stempel kunnen drukken. De vraag is of hij na de interlandbreak dan wel enkele weken écht zijn kansen zal krijgen bij de Brusselaars.

En daarom speurt de sportieve cel naar concurrentie en aanvallende versterking. Een opvallende naam die circuleert is Kento Shiogai. De 20-jarige Japanner staat onder contract bij NEC Nijmegen en is dit seizoen nog invaller.

Goede start van het nieuwe seizoen voor Kento Shiogai bij NEC Nijmegen

Shiogai heeft ondertussen een marktwaarde van 850.000 euro volgens Transfermarkt. Hij ligt bovendien nog tot juni 2028 onder contract op De Goffert, waardoor hij zeker deze zomer niet per se moet vertrekken bij NEC.

Toch zou dat gezien zijn statuut van luxe-invaller een optie kunnen zijn. Met de tien miljoen euro die vrijgekomen is door de verkoop van Kasper Dolberg kan paars-wit bovendien zeker ook een zaakje doen in Nederland.

Is Shiogai een interessant profiel voor Anderlecht?

In drie matchen als invaller scoorde hij wel al twee keer in 72 speelminuten bij NEC, waardoor hij een meerwaarde is op dit moment. Met zijn snelheid en neus voor doelpunten is hij ook een heel ander profiel dan bijvoorbeeld Vazquez.

Of hij een wissel op de toekomst is, dan wel de komende maanden meteen inzetbaar zou zijn? Dat is nog een andere vraag. Maar gezien zijn talent, heeft hij in ieder geval wel al de nodige adelbrieven kunnen voorleggen in Nederland.

🇯🇵 Anderlecht are showing interest in Japanese striker Kento Shiogai. Earlier, Feyenoord, RB Salzburg and AZ showed interest in the player. He has already played 3 matches this season in which he managed to score twice. 💜✨️ pic.twitter.com/nnensdDAGx — Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) September 4, 2025

Een dik jaar geleden kwam hij over van het Japanse Keio University naar NEC. De club uit Nijmegen was zijn eerste buitenlandse avontuur, nu zou hij mogelijk van Nederland ook naar België komen en zo een stempel extra kunnen verzilveren in zijn paspoort.

Ook Feyenoord, AZ en Salzburg toonden al interesse in de Japanner. Grootste probleem momenteel: NEC Nijmegen wil Shiogai ondanks de interesse van Anderlecht niet laten gaan. "Wij laten Kento niet gaan", aldus Directeur Spelerszaken Carlos Aalbers.