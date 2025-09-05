Domper voor Joaquin Seys: Linksachter mist ook interland tegen Kazachstan

Joaquin Seys speelde afgelopen donderdag niet mee tegen Liechtenstein vanwege een kleine blessure. De linksachter van Club Brugge zal nu ook de wedstrijd van komende zondag tegen Kazachstan missen.

Het blijft wachten op het debuut van Joaquin Seys bij de nationale ploeg. Hoewel hij al enkele keren werd opgeroepen, moest hij telkens geblesseerd afhaken. Zo ook voor de partij van donderdag tegen dwergstaat Liechtenstein.

Door lichte spierhinder moest de jonge linksachter toekijken hoe de Rode Duivels met 0-6 gingen winnen in Liechtenstein. Aanvankelijk werd gedacht dat de verdediger van Club Brugge op tijd fit zou geraken voor de partij van zondag tegen Kazachstan.



Geen Seys tegen Kazachstan

Maar nu blijkt dan toch dat die wedstrijd te vroeg komt. Seys zal ook zondag niet te bewonderen zijn wanneer de Rode Duivels in het Lotto Park hun volgende wedstrijd spelen tegen Kazachstan. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Een enorme domper voor Seys, die de concurrentie op de linksachter alleen maar ziet toenemen. Maxim De Cuyper speelde een uitstekende wedstrijd tegen Liechtenstein en wist opnieuw te scoren en ook Diego Moreira maakte zijn debuut.

Voor Seys is het nu vooral zaak om zich klaar te stomen voor de hervatting van de competitie met Club Brugge. De Bruggelingen spelen op zaterdag 13 september op het veld van La Louvière.