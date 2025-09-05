'KAA Gent incasseert nieuwe dreun op transfermarkt'

Ivan Leko vroeg na de wedstrijd tegen Club Brugge om versterkingen bij KAA Gent. En dus werden er een aantal lijntjes uitgegooid, al is er nu alvast een eerste serieuze domper te noteren vanuit het transferkamp.

Na de match tegen Club Brugge had Ivan Leko er nogmaals op gehamerd dat hij er heel graag nog versterking zou bij hebben als de Buffalo's willen meespelen tegen de grote ploegen in de Jupiler Pro League.

KAA Gent wilde nog toeslaan op de transfermarkt en had zijn zinnen gezet op spits Rafiu Durosinmi. De 22-jarige Nigeriaan van Viktoria Plzn weigerde de voorbije dagen zelfs te trainen om een transfer af te dwingen.

🚨💣 EXCL | Rafiu Durosinmi will stay at Viktoria Plzen.



After talks with the club’s top management, the 🇳🇬 ST agreed to continue at least until January despite interest from several clubs, as exclusively reported. 🤝🇨🇿 https://t.co/BKUc1m2KP8 pic.twitter.com/dMhpWUMaa8 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) September 4, 2025

Gent had volgens transferexpert Rudy Galetti al een eerste bod gedaan op de speler om hem zo weg te kunnen lokken bij Viktoria Plzen, maar dat was te weinig voor de Tsjechen.

Geen transfer voor Rafiu Durosinmi deze zomer

Transfermarkt schat zijn waarde op 7 miljoen euro en dus wilden ze bij Plzen boter bij de vis. Ook Glasgow Rangers en Borussia Mönchengladbach zagen overigens wat in de speler.

De spits weigerde enkele dagen mee te trainen in Tsjechië, maar zou er nu met zijn club toch uitgekomen zijn. Hij mag niet vertrekken en zal dus minstens tot januari bij Plzen blijven.