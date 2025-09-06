Van de Standard-revolutie naar de cocon van de Rode Duivels: zware uitdaging voor sterke man

Deze internationale pauze is behoorlijk intens voor Pierre Locht. Nu hij actief is binnen de federatie werkt hij aan de logistiek om de Rode Duivels in staat te stellen zich alleen te concentreren op hun missie op het veld.

Sinds zijn vertrek bij Standard heeft Pierre Locht snel een nieuwe kans gekregen binnen de voetbalfederatie. De voormalige sterke man van de Rouches maakt nu deel uit van de uitgebreide federale begeleiding. Hij bespreekt zijn exacte rol in een interview met RTBF.

Verantwoordelijkheden van Pierre Locht zijn groot bij België

"Ik ben verantwoordelijk voor het toezicht op de nationale jeugdteams en het vrouwenvoetbal. En voor de Rode Duivels ben ik belast met de operationele kant en de volledige logistieke coördinatie", legt hij uit. "Dat is heel anders dan een functie als manager in een club, waar er elke week een wedstrijd is."



Concreet zijn zijn taken behoorlijk breed: "Ik ben er om alle diensten met betrekking tot de Rode Duivels te coördineren: onze reisservice, onze afdeling Health & Performance, het teammanagement... en natuurlijk de sportieve staf, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de coach om te voorkomen dat er iets misgaat... en vooral met in gedachten dat voetbal en sportieve belangen alle andere zaken, commercieel of anderszins, overstijgen."

Klaarstomen voor het WK 2026

"Een typisch voorbeeld is een reis zoals naar Liechtenstein. Wanneer vertrekken we? Wanneer komen we terug? Verblijven we ter plaatse na de wedstrijd? De adrenaline van de wedstrijd elke week? Ik vond het geweldig om dat 14 jaar mee te maken, maar eerlijk gezegd waardeer ik vandaag een wat minder hectisch tempo", vervolgt Locht.

Voor hem belooft het WK 2026 een grote uitdaging te worden: drie gastlanden over verschillende tijdzones verspreid, 12 poules met 48 teams. Bezoeken zijn al afgelegd om de planning voor te bereiden: "We moeten kiezen uit 60 basiskampen en zo'n zeventig hotels, met veel verplaatsingen. We willen de beste keuzes maken om de impact hiervan op de prestaties van de spelers te minimaliseren. Tijdens het WK voor clubs zagen we dat het weer een grote rol kan spelen en we anticiperen om niet verrast te worden."