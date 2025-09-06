Van de Standard-revolutie naar de cocon van de Rode Duivels: zware uitdaging voor sterke man

Van de Standard-revolutie naar de cocon van de Rode Duivels: zware uitdaging voor sterke man
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Deze internationale pauze is behoorlijk intens voor Pierre Locht. Nu hij actief is binnen de federatie werkt hij aan de logistiek om de Rode Duivels in staat te stellen zich alleen te concentreren op hun missie op het veld.

Sinds zijn vertrek bij Standard heeft Pierre Locht snel een nieuwe kans gekregen binnen de voetbalfederatie. De voormalige sterke man van de Rouches maakt nu deel uit van de uitgebreide federale begeleiding. Hij bespreekt zijn exacte rol in een interview met RTBF.

Verantwoordelijkheden van Pierre Locht zijn groot bij België

"Ik ben verantwoordelijk voor het toezicht op de nationale jeugdteams en het vrouwenvoetbal. En voor de Rode Duivels ben ik belast met de operationele kant en de volledige logistieke coördinatie", legt hij uit. "Dat is heel anders dan een functie als manager in een club, waar er elke week een wedstrijd is."

Lees ook... Frank Raes haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Bij wijze van spreken de beste ter wereld"

Concreet zijn zijn taken behoorlijk breed: "Ik ben er om alle diensten met betrekking tot de Rode Duivels te coördineren: onze reisservice, onze afdeling Health & Performance, het teammanagement... en natuurlijk de sportieve staf, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de coach om te voorkomen dat er iets misgaat... en vooral met in gedachten dat voetbal en sportieve belangen alle andere zaken, commercieel of anderszins, overstijgen."

Klaarstomen voor het WK 2026

"Een typisch voorbeeld is een reis zoals naar Liechtenstein. Wanneer vertrekken we? Wanneer komen we terug? Verblijven we ter plaatse na de wedstrijd? De adrenaline van de wedstrijd elke week? Ik vond het geweldig om dat 14 jaar mee te maken, maar eerlijk gezegd waardeer ik vandaag een wat minder hectisch tempo", vervolgt Locht.

Voor hem belooft het WK 2026 een grote uitdaging te worden: drie gastlanden over verschillende tijdzones verspreid, 12 poules met 48 teams. Bezoeken zijn al afgelegd om de planning voor te bereiden: "We moeten kiezen uit 60 basiskampen en zo'n zeventig hotels, met veel verplaatsingen. We willen de beste keuzes maken om de impact hiervan op de prestaties van de spelers te minimaliseren. Tijdens het WK voor clubs zagen we dat het weer een grote rol kan spelen en we anticiperen om niet verrast te worden."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Standard
België

Meer nieuws

Frank Raes haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Bij wijze van spreken de beste ter wereld"

Frank Raes haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Bij wijze van spreken de beste ter wereld"

09:00
9
Wat een carrièreswitch: Club Brugge haalt absolute succescoach in huis ... uit het volleybal

Wat een carrièreswitch: Club Brugge haalt absolute succescoach in huis ... uit het volleybal

16:00
📷 Wat een plaatje: Dries Mertens komt met groot (of klein) nieuws De derde helft

📷 Wat een plaatje: Dries Mertens komt met groot (of klein) nieuws

14:30
1
Speelt Club Brugge nog een aanvaller kwijt? 'Persoonlijk akkoord gevonden'

Speelt Club Brugge nog een aanvaller kwijt? 'Persoonlijk akkoord gevonden'

15:30
1
Ambitieuze JPL-club haalt versterking op in Zwitserland

Ambitieuze JPL-club haalt versterking op in Zwitserland

15:00
BREAKING: Met beetje uitstel door Belgische beloften, maar KV Mechelen troeft Standard af en stelt 'nieuwe Schoofs' voor

BREAKING: Met beetje uitstel door Belgische beloften, maar KV Mechelen troeft Standard af en stelt 'nieuwe Schoofs' voor

14:00
'Nicky Hayen speelt cruciale pion met verleden bij Antwerp en Gent kwijt aan Dender'

'Nicky Hayen speelt cruciale pion met verleden bij Antwerp en Gent kwijt aan Dender'

13:30
1
Peter Vandenbempt is zwaar onder de indruk van Rode Duivel: "In geen tijd ontwikkeld tot uitblinker"

Peter Vandenbempt is zwaar onder de indruk van Rode Duivel: "In geen tijd ontwikkeld tot uitblinker"

08:20
1
KAA Gent rondt deal af en stelt nieuwkomer meteen voor: "Wil Gent terugbrengen naar de top waar de club hoort"

KAA Gent rondt deal af en stelt nieuwkomer meteen voor: "Wil Gent terugbrengen naar de top waar de club hoort"

13:00
7
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Skoras

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Skoras

12:00
Gevoelige transfer komt eraan: akkoord gevonden tussen Club Brugge en KAA Gent

Gevoelige transfer komt eraan: akkoord gevonden tussen Club Brugge en KAA Gent

12:00
12
🎥 Zware straf voor Luis Suárez, die ook zwaar over de schreef gaat

🎥 Zware straf voor Luis Suárez, die ook zwaar over de schreef gaat

12:20
1
Frankrijk maakt indruk tegen Oekraïne, 5-0 zege luidt nieuw tijdperk in bij Italië

Frankrijk maakt indruk tegen Oekraïne, 5-0 zege luidt nieuw tijdperk in bij Italië

11:00
PSG komt met slecht nieuws over Luis Enrique: "Hij zal geopereerd worden"

PSG komt met slecht nieuws over Luis Enrique: "Hij zal geopereerd worden"

11:20
Straf nieuws over Anderlecht is niet correct: Kompany en Verschueren niet aanwezig op Raad van Bestuur

Straf nieuws over Anderlecht is niet correct: Kompany en Verschueren niet aanwezig op Raad van Bestuur

10:00
2
Nieuwe sensatie bij de Rode Duivels, ook Clinton Mata (ex-Club Brugge) zwaar onder de indruk

Nieuwe sensatie bij de Rode Duivels, ook Clinton Mata (ex-Club Brugge) zwaar onder de indruk

10:30
8
Plotse wending: 'Anderlecht beslist dit over Stroeykens'

Plotse wending: 'Anderlecht beslist dit over Stroeykens'

09:30
8
OFFICIEEL: Zinho Gano heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Zinho Gano heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

08:40
🎥 Karetsas en Tzolis schitteren: JPL-toppers leiden Griekenland naar de overwinning tegen Wit-Rusland

🎥 Karetsas en Tzolis schitteren: JPL-toppers leiden Griekenland naar de overwinning tegen Wit-Rusland

07:00
1
Topclubs klopten aan maar El Ouahdi bleef bij Genk: verdediger legt zelf uit hoe dat komt

Topclubs klopten aan maar El Ouahdi bleef bij Genk: verdediger legt zelf uit hoe dat komt

08:00
2
Johan Boskamp duidt nog een schuldige aan bij Anderlecht: "Hij zou beter eens in de spiegel kijken"

Johan Boskamp duidt nog een schuldige aan bij Anderlecht: "Hij zou beter eens in de spiegel kijken"

07:40
4
'KRC Genk vindt alsnog oplossing voor overbodige pion'

'KRC Genk vindt alsnog oplossing voor overbodige pion'

07:20
Zo verging het Beerschot, KV Kortrijk en Seraing in hun Croky Cup-duels

Zo verging het Beerschot, KV Kortrijk en Seraing in hun Croky Cup-duels

07:50
1
Eerste doelpunt voor Fofana met de Rode Duivels... en een grappige anekdote!

Eerste doelpunt voor Fofana met de Rode Duivels... en een grappige anekdote!

22:30
Rode Duivels verleggen focus naar Kazachstan: Nog één training, Kevin De Bruyne spreekt zaterdag met de pers

Rode Duivels verleggen focus naar Kazachstan: Nog één training, Kevin De Bruyne spreekt zaterdag met de pers

22:00
1
Domper voor Joaquin Seys: Linksachter mist ook interland tegen Kazachstan

Domper voor Joaquin Seys: Linksachter mist ook interland tegen Kazachstan

21:40
6
Voormalige verdediger van SK Beveren speelt nu in derde amateur: "Dacht dat er nog een jaartje in 1B in zat"

Voormalige verdediger van SK Beveren speelt nu in derde amateur: "Dacht dat er nog een jaartje in 1B in zat"

06:30
1
Croky Cup: Beerschot brengt verre verplaatsing naar Virton tot een goed einde

Croky Cup: Beerschot brengt verre verplaatsing naar Virton tot een goed einde

22:50
Geen problemen voor KV Kortrijk, dat Londerzeel uitschakelt in Croky Cup

Geen problemen voor KV Kortrijk, dat Londerzeel uitschakelt in Croky Cup

22:40
Van der Elst over exit Vandenhaute bij Anderlecht: "Die zal zijn standpunten toch blijven vertegenwoordigen?"

Van der Elst over exit Vandenhaute bij Anderlecht: "Die zal zijn standpunten toch blijven vertegenwoordigen?"

21:20
13
Geen trainer en geen versterkingen: De supporters van Dender komen in actie

Geen trainer en geen versterkingen: De supporters van Dender komen in actie

20:50
18
Anderlecht klopt bij Marseille aan voor nieuwe spits, maar die blijkt te duur

Anderlecht klopt bij Marseille aan voor nieuwe spits, maar die blijkt te duur

21:00
6
Mark Van Bommel wijst aanbieding van Eredivisie-club af

Mark Van Bommel wijst aanbieding van Eredivisie-club af

21:25
1
Nieuwe Charleroi aanwinst spreekt voor het eerst: "Charleroi is een lastige verplaatsing voor iedereen"

Nieuwe Charleroi aanwinst spreekt voor het eerst: "Charleroi is een lastige verplaatsing voor iedereen"

20:20
1
Ex-Anderlecht en -Standard-speler getuigt na beroerte op zijn 28ste:

Ex-Anderlecht en -Standard-speler getuigt na beroerte op zijn 28ste:

19:00
Italië onder druk, Frankrijk een eerste keer in actie: Het programma in de WK-kwalificatie op vrijdag

Italië onder druk, Frankrijk een eerste keer in actie: Het programma in de WK-kwalificatie op vrijdag

19:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Oisin Oisin over Gevoelige transfer komt eraan: akkoord gevonden tussen Club Brugge en KAA Gent Oisin Oisin over Speelt Club Brugge nog een aanvaller kwijt? 'Persoonlijk akkoord gevonden' Pierrebourgeois Pierrebourgeois over KAA Gent rondt deal af en stelt nieuwkomer meteen voor: "Wil Gent terugbrengen naar de top waar de club hoort" patje teppers patje teppers over Club Brugge verliest oefenpot van Zulte Waregem: nieuwe aanwinst scoort wel, transfers Essevee laten zich zien Tofke Tofke over Van der Elst over exit Vandenhaute bij Anderlecht: "Die zal zijn standpunten toch blijven vertegenwoordigen?" Dostojewski Dostojewski over Frank Raes haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Bij wijze van spreken de beste ter wereld" Andreas2962 Andreas2962 over Plotse wending: 'Anderlecht beslist dit over Stroeykens' RememberLierse RememberLierse over Johan Boskamp duidt nog een schuldige aan bij Anderlecht: "Hij zou beter eens in de spiegel kijken" Nelvafrel Nelvafrel over 📷 Wat een plaatje: Dries Mertens komt met groot (of klein) nieuws RememberLierse RememberLierse over Zware klap voor Dender, goed nieuws voor Lierse: zoektocht naar nieuwe coach lijkt een marteling te worden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved