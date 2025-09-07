Hebben we een vervanger voor Lukaku gevonden? De Ketelaere meesterlijk als targetspits: "Heb me geamuseerd"

Hij heeft niet gescoord en het was natuurlijk 'maar' tegen Kazachstan, maar toch kan er niemand rond de prestatie die Charles De Ketelaere afleverde als diepe spits. De Rode Duivels hebben het al moeilijker gehad tegen kleinere tegenstanders, maar CDK maakte het zijn ploegmaats heel makkelijk.

De Ketelaere speelde een dijk van een wedstrijd en wist dat zelf ook wel. "Kijk, ik had graag natuurlijk zelf ook een goal meegepikt als het zo vlot gaat, maar over het algemeen denk ik dat ik een heel goeie wedstrijd gespeeld heb. Heel compleet. Ik was heel betrokken bij het spel", aldus De Ketelaere.

Een goeie analyse van de man die eigenlijk een aanvallende middenvelder is, maar nu steeds meer het alternatief voor Romelu Lukaku zal worden. Zeker als je zijn wedstrijd vergelijkt met die van Loïs Openda donderdag. De samenwerking met Kevin De Bruyne verloopt een pak vlotter en natuurlijker.



"Ja, het klikt met Kevin, maar het is makkelijk met zoveel voetballers rond je heen. Ook met Doku ging het goed, vond ik. Het was gewoon heel leuk spelen vandaag. Ik vind het leuk om zo als aanvaller te spelen."

Targetspits

Niemand echter die ooit een targetspits in hem gezien had, maar hij is in Italië veel completer geworden. "Ik speel daar ook wel eens in de spits, maar dan met twee. Zoals gezegd, ik vind het leuk. In mijn opleiding heb ik nooit met de rug naar doel moeten spelen, maar het ligt me blijkbaar wel."

En nu? Wordt hij door Rudi Garcia gezien als spits? "We hebben daarover al gesproken. Ik heb vandaag wel laten zien dat ik er kan staan als hij me nodig heeft. We zullen in de toekomst wel zien, maar ik sta er zeker voor open."