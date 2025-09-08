OFFICIEEL: Ex-Anderlecht en -Kortrijk-speler Massimo Bruno trekt naar de Challenger Pro League

Massimo Bruno, die bij Kortrijk overbodig werd en aan het begin van de transferperiode werd vrijgegeven, heeft een nieuwe club gevonden in zijn geboortestad Bossu. De 31-jarige middenvelder tekende bij Francs Borains, waar hij zijn carrière een frisse impuls hoopt te geven.

Bruno heeft een rijke ervaring opgebouwd in het Belgische en buitenlandse voetbal. Zo speelde hij 148 wedstrijden voor Sporting Anderlecht, 83 voor Charleroi, 39 voor Red Bull Salzburg en 28 voor Leipzig. Aan het begin van het seizoen 2022-2023 sloot hij zich aan bij Kortrijk.

Aanvankelijk kreeg Bruno weinig speeltijd in de eerste vijftien wedstrijden, maar hij werkte zich vervolgens naar de basisopstelling, waarin hij het grootste deel van het seizoen speelde. In het daaropvolgende seizoen verloor hij echter geleidelijk zijn plek, ondanks enkele basisplaatsen.

Tijdens het afgelopen seizoen, dat Kortrijk met degradatie zag eindigen, raakte Bruno overbodig en beperkte hij zich tot enkele invalbeurten aan het einde van wedstrijden. Deze zomer werd hij vrijgegeven tijdens de grote schoonmaak van de club.

Zijn thuisstad

Op zoek naar een nieuwe uitdaging keert Bruno nu terug naar zijn thuisstad en voegt hij zich bij Francs Borains. De club kende recent een teleurstelling in de Croky Cup, waar ze werden uitgeschakeld voordat ze een eersteklasser konden ontmoeten.

Voor Francs Borains, dat onder voorzitter Georges-Louis Bouchez ambitieus is maar moeite heeft om hoog te eindigen in de Challenger Pro League, kan een ervaren en in vorm verkerende Massimo Bruno een belangrijke versterking zijn. Zijn komst geeft de club de kans om een stap vooruit te zetten.