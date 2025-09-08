OFFICIEEL: Ex-Anderlecht en -Kortrijk-speler Massimo Bruno trekt naar de Challenger Pro League

OFFICIEEL: Ex-Anderlecht en -Kortrijk-speler Massimo Bruno trekt naar de Challenger Pro League
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Massimo Bruno, die bij Kortrijk overbodig werd en aan het begin van de transferperiode werd vrijgegeven, heeft een nieuwe club gevonden in zijn geboortestad Bossu. De 31-jarige middenvelder tekende bij Francs Borains, waar hij zijn carrière een frisse impuls hoopt te geven.

Bruno heeft een rijke ervaring opgebouwd in het Belgische en buitenlandse voetbal. Zo speelde hij 148 wedstrijden voor Sporting Anderlecht, 83 voor Charleroi, 39 voor Red Bull Salzburg en 28 voor Leipzig. Aan het begin van het seizoen 2022-2023 sloot hij zich aan bij Kortrijk.

Aanvankelijk kreeg Bruno weinig speeltijd in de eerste vijftien wedstrijden, maar hij werkte zich vervolgens naar de basisopstelling, waarin hij het grootste deel van het seizoen speelde. In het daaropvolgende seizoen verloor hij echter geleidelijk zijn plek, ondanks enkele basisplaatsen.

Tijdens het afgelopen seizoen, dat Kortrijk met degradatie zag eindigen, raakte Bruno overbodig en beperkte hij zich tot enkele invalbeurten aan het einde van wedstrijden. Deze zomer werd hij vrijgegeven tijdens de grote schoonmaak van de club.

Zijn thuisstad

Op zoek naar een nieuwe uitdaging keert Bruno nu terug naar zijn thuisstad en voegt hij zich bij Francs Borains. De club kende recent een teleurstelling in de Croky Cup, waar ze werden uitgeschakeld voordat ze een eersteklasser konden ontmoeten.

Voor Francs Borains, dat onder voorzitter Georges-Louis Bouchez ambitieus is maar moeite heeft om hoog te eindigen in de Challenger Pro League, kan een ervaren en in vorm verkerende Massimo Bruno een belangrijke versterking zijn. Zijn komst geeft de club de kans om een stap vooruit te zetten.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Charleroi
Massimo Bruno

Meer nieuws

Dit is de loting van de Croky Cup: Club Brugge komt Vadis Odjidja tegen, Anderlecht en Standard op verplaatsing

Dit is de loting van de Croky Cup: Club Brugge komt Vadis Odjidja tegen, Anderlecht en Standard op verplaatsing

18:30
2
Lokeren haalt voormalige Beerschot-speler in huis

Lokeren haalt voormalige Beerschot-speler in huis

18:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/09: Nilsson - Bolat - Bruno - Haraguchi - Doumbia - Sikan - Alli - Simic

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/09: Nilsson - Bolat - Bruno - Haraguchi - Doumbia - Sikan - Alli - Simic

18:00
Politicus werd toegang tot match Rode Duivels ontzegd omwille van... boodschap op t-shirt

Politicus werd toegang tot match Rode Duivels ontzegd omwille van... boodschap op t-shirt

18:20
1
'Dante Vanzeir op weg naar verrassende JPL-transfer'

'Dante Vanzeir op weg naar verrassende JPL-transfer'

18:10
2
Nog één dossier lag op tafel bij Club Brugge, maar dat werd ook een 'njet': mercato blauw-zwart zit erop

Nog één dossier lag op tafel bij Club Brugge, maar dat werd ook een 'njet': mercato blauw-zwart zit erop

18:00
Wat wou Marc Coucke eigenlijk vertellen voor hij in snelheid gepakt werd door Vandenhaute? Komt nog op tafel

Wat wou Marc Coucke eigenlijk vertellen voor hij in snelheid gepakt werd door Vandenhaute? Komt nog op tafel

13:30
1
Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije

Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije

17:20
4
Anderlecht lijkt alweer naast een spits - nu Oekraïner - te grijpen: calvarietocht voor Renard gaat door

Anderlecht lijkt alweer naast een spits - nu Oekraïner - te grijpen: calvarietocht voor Renard gaat door

15:30
6
De spanning stijgt bij Anderlecht: Olivier Renard doet zijn best, maar de opties zijn héél beperkt

De spanning stijgt bij Anderlecht: Olivier Renard doet zijn best, maar de opties zijn héél beperkt

12:40
9
OFFICIEEL: Straf! 74-voudig international komt Beerschot versterken die ook al aan trainersschap denkt

OFFICIEEL: Straf! 74-voudig international komt Beerschot versterken die ook al aan trainersschap denkt

17:04
1
OFFICIEEL: De kassa rinkelt alweer op de Bosuil: Antwerp lijkt sportief verzwakt, maar financieel sterker

OFFICIEEL: De kassa rinkelt alweer op de Bosuil: Antwerp lijkt sportief verzwakt, maar financieel sterker

16:13
4
Na Kompany nu ook geweldige eer voor Eden Hazard?

Na Kompany nu ook geweldige eer voor Eden Hazard?

17:00
1
Anderlecht mag al anticiperen: deze speler verlaat in januari zo goed als zeker de club

Anderlecht mag al anticiperen: deze speler verlaat in januari zo goed als zeker de club

14:00
2
OFFICIEEL: Zulte Waregem laat jonge aanvaller nog vertrekken naar Eerste nationale

OFFICIEEL: Zulte Waregem laat jonge aanvaller nog vertrekken naar Eerste nationale

14:30
📷 17 teams zijn al gekwalificeerd voor het WK 2026: hier is de voorlopige verdeling in de potten

📷 17 teams zijn al gekwalificeerd voor het WK 2026: hier is de voorlopige verdeling in de potten

16:00
1
Standard heeft nieuwe verdediger waar commentators hun tong gaan op breken: Mukhammadrasul Abdumazhidov (geen Bocat)

Standard heeft nieuwe verdediger waar commentators hun tong gaan op breken: Mukhammadrasul Abdumazhidov (geen Bocat)

14:46
1
Medicijn na kankerbehandeling, maar... UEFA is genadeloos en schorst speler maar liefst tien maanden

Medicijn na kankerbehandeling, maar... UEFA is genadeloos en schorst speler maar liefst tien maanden

15:00
Terugkeer naar Engeland voor diep gevallen toptalent, die ooit furore maakte in de PL? Drie teams tonen interesse

Terugkeer naar Engeland voor diep gevallen toptalent, die ooit furore maakte in de PL? Drie teams tonen interesse

14:30
Opvallend: JPL-club weigert WK-selectie van jong talent

Opvallend: JPL-club weigert WK-selectie van jong talent

12:30
4
Ruud Vormer wint zijn eerste officiële wedstrijd als coach: "Ik moest deze stap zetten"

Ruud Vormer wint zijn eerste officiële wedstrijd als coach: "Ik moest deze stap zetten"

12:20
3
Hij is onvermoeibaar: 'Islam Slimani keert op 37-jarige leeftijd terug naar Europa'

Hij is onvermoeibaar: 'Islam Slimani keert op 37-jarige leeftijd terug naar Europa'

12:00
Duizelingwekkend! Dit is waarom De Bruyne een 'perfect' rapport kreeg

Duizelingwekkend! Dit is waarom De Bruyne een 'perfect' rapport kreeg

13:00
5
Pas in oktober beslissing over nieuwe voorzitter Anderlecht: Raad van Bestuur wil vetorecht Vandenhaute terugschroeven

Pas in oktober beslissing over nieuwe voorzitter Anderlecht: Raad van Bestuur wil vetorecht Vandenhaute terugschroeven

07:20
10
Hij gaf een demonstratie om van te genieten: Rudi Garcia heeft Kevin De Bruyne bevrijd

Hij gaf een demonstratie om van te genieten: Rudi Garcia heeft Kevin De Bruyne bevrijd

11:40
Peter Vandenbempt spaart Rode Duivel niet: "Hij is de verliezer van dit tweeluik"

Peter Vandenbempt spaart Rode Duivel niet: "Hij is de verliezer van dit tweeluik"

11:22
17
Kevin De Bruyne overtreft Eden Hazard bij Rode Duivels, enkel Romelu Lukaku doet beter

Kevin De Bruyne overtreft Eden Hazard bij Rode Duivels, enkel Romelu Lukaku doet beter

11:00
Thibaut Courtois verrast: doelman heeft grote plannen naast het veld De derde helft

Thibaut Courtois verrast: doelman heeft grote plannen naast het veld

10:30
Krijgen we een drukke laatste transferdag bij Standard? Dit is de stand van zaken

Krijgen we een drukke laatste transferdag bij Standard? Dit is de stand van zaken

10:00
1
Alweer komt voormalige Anderlecht-speler bij Union terecht: Boskamp stelt zich vragen bij paars-wit

Alweer komt voormalige Anderlecht-speler bij Union terecht: Boskamp stelt zich vragen bij paars-wit

08:40
6
Degryse en Boeckx merken groot verschil op bij Rode Duivels onder Garcia

Degryse en Boeckx merken groot verschil op bij Rode Duivels onder Garcia

09:30
4
12 doelpunten op twee wedstrijden: bondscoach Rudi Garcia wil niet dat we het relativeren

12 doelpunten op twee wedstrijden: bondscoach Rudi Garcia wil niet dat we het relativeren

09:00
Jérémy Doku is weer beslissend bij de Rode Duivels, in 'zijn' Lotto Park: dit had de winger te zeggen

Jérémy Doku is weer beslissend bij de Rode Duivels, in 'zijn' Lotto Park: dit had de winger te zeggen

08:20
7
Onze punten na België-Kazachstan: een herboren KDB, maar ook twee ex-Anderlecht-spelers blonken uit in het Lotto Park

Onze punten na België-Kazachstan: een herboren KDB, maar ook twee ex-Anderlecht-spelers blonken uit in het Lotto Park

07:50
12
Turkije in eigen huis vernederd door Spanje met monsterscore, Isaac Price doet Duitsland twijfelen

Turkije in eigen huis vernederd door Spanje met monsterscore, Isaac Price doet Duitsland twijfelen

07:20
Zoveel kans maken Rode Duivels op rechtstreeks ticket voor het WK

Zoveel kans maken Rode Duivels op rechtstreeks ticket voor het WK

08:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

juniorke26 juniorke26 over Olivier Renard lijkt voor onmogelijke taak te staan: nieuwe spits Anderlecht lijkt onhaalbaar Dekerk Bart Dekerk Bart over Dit is de loting van de Croky Cup: Club Brugge komt Vadis Odjidja tegen, Anderlecht en Standard op verplaatsing JVD002 JVD002 over OFFICIEEL: De kassa rinkelt alweer op de Bosuil: Antwerp lijkt sportief verzwakt, maar financieel sterker deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Politicus werd toegang tot match Rode Duivels ontzegd omwille van... boodschap op t-shirt TheWiseGuy TheWiseGuy over Na Kompany nu ook geweldige eer voor Eden Hazard? mantoch mantoch over Straf! 74-voudig international komt Beerschot versterken die ook al aan trainersschap denkt Porthos Porthos over 📷 17 teams zijn al gekwalificeerd voor het WK 2026: hier is de voorlopige verdeling in de potten Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over 'Dante Vanzeir op weg naar verrassende JPL-transfer' DKMA DKMA over Anderlecht lijkt alweer naast een spits - nu Oekraïner - te grijpen: calvarietocht voor Renard gaat door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved