Rode Duivels links laten liggen, maar al een held in Griekenland: Konstantinos Karetsas heeft de juiste keuze gemaakt

Griekenland kan maandag een grote stap zetten richting het Wereldkampioenschap 2026 door te winnen van Denemarken, geleid door Brian Riemer. Als Konstantinos Karetsas opnieuw goed presteert, wordt het onmogelijk voor Genk om hem nog lang te houden.

Konstantinos Karetsas is nog maar 17 jaar oud, dat zouden we bijna vergeten. Het 'drama' rond zijn keuze voor het nationale team, dat een ongezonde sfeer creëerde rond een echte tiener, is gelukkig vergeten: de creatieve middenvelder van Genk heeft niet aan populariteit ingeboet bij het Belgische publiek tijdens de competitiewedstrijden, en bij de Belgische voetbalbond heeft iedereen de bladzijde omgeslagen en kan zich richten op de toekomst.

Maar gezien de wedstrijd die Karetsas vorige week tegen Wit-Rusland speelde, twijfelt niemand eraan dat sommigen met een bittere glimlach hebben gedacht aan wat zo'n speler uiteindelijk voor België had kunnen betekenen. Een goal, een assist en een show bij elke balcontact, zonder poespas, zoals een jonge Eden Hazard.



Niettemin, nadat hij België Liechtenstein en Kazachstan zag verslaan, zal Konstantinos Karetsas zich ook hebben afgevraagd of hij de juiste keuze heeft gemaakt. Waar zou het Belgisch-Griekse talent hebben gespeeld te midden van zo'n overvloed aan talent? In plaats van Fofana, Doku, De Bruyne, Saelemaekers, De Ketelaere...? Om eerlijk te zijn, zouden we hem liever in de selectie zien in plaats van Trossard, maar dat is romantiek die spreekt.

Kansen minder bij België

Nee, het feit is dat Kos Karetsas de juiste keuze heeft gemaakt als zijn doel is om de held van een heel volk te worden en de echte creatieve kracht van een selectie die slechts één ding nastreeft: kwalificatie voor het WK 2026. Vanavond neemt Griekenland het op tegen Denemarken, dat zijn campagne slecht is begonnen (0-0 tegen Schotland). Een overwinning in Athene en de Grieken zetten een grote stap richting het WK.

Als Karetsas voor België had gekozen, wat waren dan zijn kansen geweest om deel te nemen aan het WK? Moeilijk te zeggen, maar zonder al te veel risico te nemen, kunnen we stellen dat ze dichter bij de 25% dan bij de 75% zouden hebben gelegen. De Genkenaar zou veroordeeld zijn geweest tot een rol als technisch leider van de U21, terwijl hij klaar is voor meer. Soms kunnen we een keuze alleen accepteren als deze overduidelijk het beste is voor de betrokkene, zelfs als het op middellange of lange termijn voor ons pijn doet.