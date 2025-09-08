Westerlo slaat dan toch nog toe en haalt een spits weg bij Stuttgart

Westerlo sloot de transfermercato niet zonder slag of stoot af. In de laatste uren haalde de club nog een spits binnen: Eliot Bujupi.

De 19-jarige Kosovaarse aanvaller komt over van VfB Stuttgart II, dat uitkomt in de Duitse 3. Liga. Bujupi is 1m88 en een fysiek sterke centrumspits.

Bujupi vertegenwoordigt Kosovo op jeugdniveau en wordt gezien als een groot talent. Zijn potentieel in de jeugdcompetities viel al op bij Duitse scouts.

Volgens Fabrizio Romano is de deal afgerond en zal Bujupi zich in de komende dagen bij Westerlo voegen. De club investeert hiermee in de toekomst van de aanval.

Met zijn lengte en fysieke aanwezigheid kan Bujupi een ideale partner worden voor de snelle en beweeglijke spitsen in de ploeg van Westerlo. Hij biedt ook opties bij standaardsituaties en duels in de zestien.

Hoewel hij nog jong is, verwacht men dat Bujupi snel zal wennen aan het Belgische voetbal. De mercato zit er zo ook op in de Stille Kempen, waar het vandaag allesbehalve rustig was.