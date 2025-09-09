Beerschot greep naast nieuwe spits: dit is de echte reden

Beerschot hoopte op deadline day nog Ebrima Singhateh binnen te halen, maar MFK Karvina hield de 21-jarige spits uiteindelijk tegen. De transfer sprong af, tot teleurstelling van de Kielse Ratten.

Beerschot wou zich op de laatste dag van de zomermercato graag nog versterking in zijn aanval. De club dacht aan Ebrima Singhateh, een 21-jarige spits die in Tsjechië actief is, maar die transfer draaide op niets uit.

Het was al langer duidelijk dat de Kielse Ratten hem erbij wilden, maar dat het zo moeilijk zou zijn zal niemand verwacht hebben. De speler drukte maandagavond zelf nog door voor een transfer.

Beerschot grijpt naast 21-jarige spits

Hij wou graag naar België komen, alleen maakte zijn club MFK Karvina het moeilijk. Beerschot probeerde nog wel, maar het haalde niets meer uit.

Het bestuur van Karvian nam dacht goed na over zijn opties, maar besloot om Singhateh te houden. De reden hiervoor was simpel: de club zou niet op tijd een vervanger in huis kunnen halen.

Later plukten de Ratten nog wel Anas Haj weg bij het Italiaanse Parma Calcio. Een plan-B voor Singhateh lijkt hij alvast niet te zijn, omdat Haj een rechtsvoor is.