Frank Raes heeft toch wat medelijden met Hans Vanaken: "Hij werd weer het kind van de rekening"

Frank Raes heeft toch wat medelijden met Hans Vanaken: "Hij werd weer het kind van de rekening"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Frank Raes zag de Rode Duivels tegen Kazachstan sprankelend voetballen, met veel doelpunten en intensiteit. Toch had de analist zijn twijfels bij de vier wissels in de basis.

“De inbreng van een verdedigende middenvelder, Raskin in plaats van Vanaken, was de klassieke reactie van een conservatieve coach", klinkt het scherp in GvA.

Volgens Raes werd daarmee opnieuw duidelijk wie de lijnen uitzet op het middenveld. “De Bruyne staat boven alles en iedereen. Tielemans eigenlijk ook, als nieuwe aanvoerder. Vanaken is alweer het kind van de rekening. Zonde voor hem, want op zijn 33ste mag hij zich stilaan afvragen hoelang zijn interlandcarrière nog zal duren.”

Lees ook... Vanhaezebrouck kritisch voor verrassende Rode Duivel: "Hij kan beter doen"

Toch werkte het plan van bondscoach Rudi Garcia, erkende Raes. “Raskin speelde een sterke partij en smoorde bijna elke Kazachse aanval al op het middenveld. Ook De Ketelaere nam zijn rol goed op. Hij vulde de spitspositie totaal anders in dan Openda en toonde zich heel slim zonder bal. Het samenspel met De Bruyne was uitstekend.”

De beste speler ooit van België

Over diezelfde De Bruyne was Raes bijzonder lovend. “In het begin dacht ik nog: ‘Hij komt wat traag op gang.’ Maar hoe langer de wedstrijd duurde, hoe sterker hij werd. De Bruyne straalt, amuseert zich en blijft op zijn 34ste een lust voor het oog.”

Voor Raes is de Napoli-ster nog altijd van een uitzonderlijk niveau. “Omdat hij zo allround is, vind ik De Bruyne de beste speler die België ooit heeft gehad. Zelfs als hij maar 95 procent haalt, staat hij nog boven de rest.”

Wel verwacht de analist dat KDB zijn belasting verstandig moet doseren. “Elke minuut van het seizoen spelen lukt niet meer. Maar als hij geregeld rust neemt, dan kan België nog lang rekenen op de beste versie van De Bruyne.”

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Club Brugge
België
Hans Vanaken

Meer nieuws

OFFICIEEL: 18-jarige verdediger tekent voor vijf seizoenen bij Genk

OFFICIEEL: 18-jarige verdediger tekent voor vijf seizoenen bij Genk

14:20
Vanhaezebrouck kritisch voor verrassende Rode Duivel: "Hij kan beter doen"

Vanhaezebrouck kritisch voor verrassende Rode Duivel: "Hij kan beter doen"

07:40
🎥 De magie van de Beker: spelers van amateurclub gaan uit hun dak na loting

🎥 De magie van de Beker: spelers van amateurclub gaan uit hun dak na loting

14:00
Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet: voormalige bondscoach volgt José Mourinho op

Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet: voormalige bondscoach volgt José Mourinho op

13:00
Wat één jaar bij een echte topclub kan doen: Zeno Debast wordt door halve Premier League in het oog gehouden

Wat één jaar bij een echte topclub kan doen: Zeno Debast wordt door halve Premier League in het oog gehouden

11:40
3
Italië zorgt voor thriller van formaat met negen (!) doelpunten

Italië zorgt voor thriller van formaat met negen (!) doelpunten

13:30
Anderlecht keek ook naar ex-aanvaller van... Club Brugge, die ze zelfs nog altijd zouden kunnen binnenhalen

Anderlecht keek ook naar ex-aanvaller van... Club Brugge, die ze zelfs nog altijd zouden kunnen binnenhalen

11:20
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Redan - Dwomoh - Ilic

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Redan - Dwomoh - Ilic

12:20
Norman Bassette kon naar Anderlecht deze zomer: "Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht"

Norman Bassette kon naar Anderlecht deze zomer: "Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht"

12:40
4
Lokeren haalt 24-jarige binnen die ooit als toptalent bestempeld werd en naar Chelsea verhuisde

Lokeren haalt 24-jarige binnen die ooit als toptalent bestempeld werd en naar Chelsea verhuisde

12:20
Straffe stoot! Nederlands controversieel analist René Van der Gijp zorgt voor enorme rel... in Polen

Straffe stoot! Nederlands controversieel analist René Van der Gijp zorgt voor enorme rel... in Polen

10:30
Voormalig toptalent - Ex-Antwerp, -RWDM en -Genk, kan van Engelse tweede klasse nog naar Turkije verhuizen

Voormalig toptalent - Ex-Antwerp, -RWDM en -Genk, kan van Engelse tweede klasse nog naar Turkije verhuizen

11:00
1
Na drie speeldagen ligt de eerste trainer al buiten in de Premier League: botsing met eigenaar Rode Duivel

Na drie speeldagen ligt de eerste trainer al buiten in de Premier League: botsing met eigenaar Rode Duivel

08:20
UEFA houdt hart vast: vrees voor stevige rellen en racisme voor match van vanavond

UEFA houdt hart vast: vrees voor stevige rellen en racisme voor match van vanavond

10:00
Moeten de euro's bij Anderlecht straks uit Qatar komen? Zo zit de situatie momenteel

Moeten de euro's bij Anderlecht straks uit Qatar komen? Zo zit de situatie momenteel

09:30
24
Standard faalt op positie die echt versterking nodig had: dit zijn de redenen

Standard faalt op positie die echt versterking nodig had: dit zijn de redenen

09:00
3
Olivier Renard krijgt de volle laag: "Wat heeft hij binnengehaald?"

Olivier Renard krijgt de volle laag: "Wat heeft hij binnengehaald?"

08:40
21
Waarom het een recordzomer werd voor de JPL-clubs: vier clubs trekken de kar (en daar is Anderlecht niet bij)

Waarom het een recordzomer werd voor de JPL-clubs: vier clubs trekken de kar (en daar is Anderlecht niet bij)

08:00
Marc Coucke had er wel degelijk een bedoeling mee: dit is waarom hij en Michael Verschueren samen verschijnen

Marc Coucke had er wel degelijk een bedoeling mee: dit is waarom hij en Michael Verschueren samen verschijnen

07:20
12
"Een hate game!" - Loting Croky Cup doet gemoederen al hoog oplaaien in Mechelen en Lier

"Een hate game!" - Loting Croky Cup doet gemoederen al hoog oplaaien in Mechelen en Lier

07:00
7
DONE DEAL: Charleroi laat interessante verdediger nog vertrekken in laatste uren transfermercato

DONE DEAL: Charleroi laat interessante verdediger nog vertrekken in laatste uren transfermercato

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/09: Duverne - Anas Haj - Kaba - Zeqiri - Soglo - Ilic - Diawara - Yow - Alli

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/09: Duverne - Anas Haj - Kaba - Zeqiri - Soglo - Ilic - Diawara - Yow - Alli

22:40
Jupiler Pro League-clubs doen héél goede zaken: dit is het recordcijfer waarvoor deze zomer verkocht werd

Jupiler Pro League-clubs doen héél goede zaken: dit is het recordcijfer waarvoor deze zomer verkocht werd

22:00
3
OFFICIEEL: KAA Gent rondt zomermercato af met komst van verdediger

OFFICIEEL: KAA Gent rondt zomermercato af met komst van verdediger

22:40
3
Nog één dossier lag op tafel bij Club Brugge, maar dat werd ook een 'njet': mercato blauw-zwart zit erop

Nog één dossier lag op tafel bij Club Brugge, maar dat werd ook een 'njet': mercato blauw-zwart zit erop

18:00
3
OFFICIEEL: Beerschot heeft ook nog een winger beet: 20-jarige geldt als groot talent

OFFICIEEL: Beerschot heeft ook nog een winger beet: 20-jarige geldt als groot talent

22:21
8
Rode Duivels links laten liggen, maar al een held in Griekenland: Konstantinos Karetsas heeft de juiste keuze gemaakt

Rode Duivels links laten liggen, maar al een held in Griekenland: Konstantinos Karetsas heeft de juiste keuze gemaakt

20:40
6
Westerlo slaat dan toch nog toe en haalt een spits weg bij Stuttgart

Westerlo slaat dan toch nog toe en haalt een spits weg bij Stuttgart

21:49
Westerlo en Gent wilden onderling twee zaakjes doen, maar geen van beide gaat door: Buffalo's mikken nog op verdediger

Westerlo en Gent wilden onderling twee zaakjes doen, maar geen van beide gaat door: Buffalo's mikken nog op verdediger

19:50
Done deal: Andi Zeqiri heeft een oplossing gevonden en verlaat Genk voor een nog deftig bedrag

Done deal: Andi Zeqiri heeft een oplossing gevonden en verlaat Genk voor een nog deftig bedrag

21:20
OFFICIEEL: OH Leuven haalt op het nippertje nog een oude bekende binnen

OFFICIEEL: OH Leuven haalt op het nippertje nog een oude bekende binnen

21:34
4
We schreven het al eerder, maar alsjeblieft: ga niet terug naar het Koning Boudewijnstadion!

We schreven het al eerder, maar alsjeblieft: ga niet terug naar het Koning Boudewijnstadion!

19:00
5
RWDM Brussels lijkt in ander multiclubnetwerk terecht te gaan komen: Textor is aan het onderhandelen

RWDM Brussels lijkt in ander multiclubnetwerk terecht te gaan komen: Textor is aan het onderhandelen

20:20
OFFICIEEL: Antwerp heeft ook tweede middenvelder beet, op huurbasis deze keer

OFFICIEEL: Antwerp heeft ook tweede middenvelder beet, op huurbasis deze keer

20:45
1
Standard blijft met lege handen achter: na Bocat nu ook probleem tijdens medische testen

Standard blijft met lege handen achter: na Bocat nu ook probleem tijdens medische testen

21:08
5
OFFICIEEL: Zulte Waregem gaat nog een verdediger halen: "De ideale versterking"

OFFICIEEL: Zulte Waregem gaat nog een verdediger halen: "De ideale versterking"

21:02
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Norman Bassette kon naar Anderlecht deze zomer: "Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht" Dirk1897 Dirk1897 over Moeten de euro's bij Anderlecht straks uit Qatar komen? Zo zit de situatie momenteel Negenduuzend Negenduuzend over Frank Raes heeft toch wat medelijden met Hans Vanaken: "Hij werd weer het kind van de rekening" Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Olivier Renard krijgt de volle laag: "Wat heeft hij binnengehaald?" Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Anderlecht keek ook naar ex-aanvaller van... Club Brugge, die ze zelfs nog altijd zouden kunnen binnenhalen BlueWhiteSky BlueWhiteSky over OFFICIEEL: KAA Gent rondt zomermercato af met komst van verdediger Alex Del Piero Alex Del Piero over Wat één jaar bij een echte topclub kan doen: Zeno Debast wordt door halve Premier League in het oog gehouden Stigo12 Stigo12 over Peter Vandenbempt spaart Rode Duivel niet: "Hij is de verliezer van dit tweeluik" TRIKKE TRIKKE over Marc Coucke had er wel degelijk een bedoeling mee: dit is waarom hij en Michael Verschueren samen verschijnen Wesl Wesl over Dit is de loting van de Croky Cup: Club Brugge komt Vadis Odjidja tegen, Anderlecht en Standard op verplaatsing Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved