Frank Raes heeft toch wat medelijden met Hans Vanaken: "Hij werd weer het kind van de rekening"

Frank Raes zag de Rode Duivels tegen Kazachstan sprankelend voetballen, met veel doelpunten en intensiteit. Toch had de analist zijn twijfels bij de vier wissels in de basis.

“De inbreng van een verdedigende middenvelder, Raskin in plaats van Vanaken, was de klassieke reactie van een conservatieve coach", klinkt het scherp in GvA.

Volgens Raes werd daarmee opnieuw duidelijk wie de lijnen uitzet op het middenveld. “De Bruyne staat boven alles en iedereen. Tielemans eigenlijk ook, als nieuwe aanvoerder. Vanaken is alweer het kind van de rekening. Zonde voor hem, want op zijn 33ste mag hij zich stilaan afvragen hoelang zijn interlandcarrière nog zal duren.”



Toch werkte het plan van bondscoach Rudi Garcia, erkende Raes. “Raskin speelde een sterke partij en smoorde bijna elke Kazachse aanval al op het middenveld. Ook De Ketelaere nam zijn rol goed op. Hij vulde de spitspositie totaal anders in dan Openda en toonde zich heel slim zonder bal. Het samenspel met De Bruyne was uitstekend.”

De beste speler ooit van België

Over diezelfde De Bruyne was Raes bijzonder lovend. “In het begin dacht ik nog: ‘Hij komt wat traag op gang.’ Maar hoe langer de wedstrijd duurde, hoe sterker hij werd. De Bruyne straalt, amuseert zich en blijft op zijn 34ste een lust voor het oog.”

Voor Raes is de Napoli-ster nog altijd van een uitzonderlijk niveau. “Omdat hij zo allround is, vind ik De Bruyne de beste speler die België ooit heeft gehad. Zelfs als hij maar 95 procent haalt, staat hij nog boven de rest.”

Wel verwacht de analist dat KDB zijn belasting verstandig moet doseren. “Elke minuut van het seizoen spelen lukt niet meer. Maar als hij geregeld rust neemt, dan kan België nog lang rekenen op de beste versie van De Bruyne.”