Waarom het een recordzomer werd voor de JPL-clubs: vier clubs trekken de kar (en daar is Anderlecht niet bij)

Waarom het een recordzomer werd voor de JPL-clubs: vier clubs trekken de kar (en daar is Anderlecht niet bij)
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Belgische eersteklassers hebben deze zomer een nooit eerder gezien record gebroken. In totaal verkochten de clubs spelers voor 366,53 miljoen euro, een bedrag dat alle vorige mercato's in de schaduw stelt.

Daarmee sneuvelt ook het record van vorig jaar, toen de teller bleef steken op 330,35 miljoen euro. De grootste slokop was Club Brugge, dat in zijn eentje voor 83,5 miljoen euro aan spelers verkocht. Blauw-zwart pakte meteen ook de uitgaande recordtransfer in de Jupiler Pro League, met de verkoop van Ardon Jashari aan AC Milan voor zo’n 34 miljoen euro.

Ook Union en Genk deden uitstekende zaken. Union streek 69 miljoen euro op, met onder meer de lucratieve transfer van Franjo Ivanovic naar Benfica (22,8 miljoen). Genk verkocht voor 43,5 miljoen euro, waarbij de overgang van Tolu Arokodare naar Wolverhampton (26 miljoen) de grootste deal was.

Lees ook... Anderlecht keek ook naar ex-aanvaller van... Club Brugge, die ze zelfs nog altijd zouden kunnen binnenhalen

Antwerp eindigde op de vierde plaats in deze rangschikking. In de slotdagen van de mercato vertrokken zowel Senne Lammens (21 miljoen naar Manchester United) als Mahamadou Doumbia (16 miljoen naar Al-Ittihad). Twee transfers die de kassa op de Bosuil stevig deden rinkelen.

Ongeziene recordwinst

Volgens makelaars zijn er verschillende verklaringen voor deze Belgische recordzomer. “De goede prestaties van Union en Club Brugge, ook in Europa, hebben de marktwaarde van hun spelers opgedreven”, klinkt het in HLN. Daarnaast speelt de Jupiler Pro League een belangrijke rol als springplank voor de Premier League, waar Engelse clubs niet op een euro meer of minder kijken.

Een laatste factor is de inflatie op de internationale markt. Overal stijgen de bedragen, en België surft mee op die golf. Toch springt vooral het transfersaldo in het oog: tegenover 366,53 miljoen euro aan inkomsten gaven de clubs slechts 132,6 miljoen euro uit. Dat levert een recordwinst van 233,68 miljoen euro op, een ongezien verschil in de Belgische voetbalgeschiedenis.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Anderlecht keek ook naar ex-aanvaller van... Club Brugge, die ze zelfs nog altijd zouden kunnen binnenhalen

Anderlecht keek ook naar ex-aanvaller van... Club Brugge, die ze zelfs nog altijd zouden kunnen binnenhalen

11:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Dwomoh - Ilic

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Dwomoh - Ilic

11:00
Voormalig toptalent - Ex-Antwerp, -RWDM en -Genk, kan van Engelse tweede klasse nog naar Turkije verhuizen

Voormalig toptalent - Ex-Antwerp, -RWDM en -Genk, kan van Engelse tweede klasse nog naar Turkije verhuizen

11:00
Jupiler Pro League-clubs doen héél goede zaken: dit is het recordcijfer waarvoor deze zomer verkocht werd

Jupiler Pro League-clubs doen héél goede zaken: dit is het recordcijfer waarvoor deze zomer verkocht werd

22:00
3
Moeten de euro's bij Anderlecht straks uit Qatar komen? Zo zit de situatie momenteel

Moeten de euro's bij Anderlecht straks uit Qatar komen? Zo zit de situatie momenteel

09:30
10
Olivier Renard krijgt de volle laag: "Wat heeft hij binnengehaald?"

Olivier Renard krijgt de volle laag: "Wat heeft hij binnengehaald?"

08:40
16
Marc Coucke had er wel degelijk een bedoeling mee: dit is waarom hij en Michael Verschueren samen verschijnen

Marc Coucke had er wel degelijk een bedoeling mee: dit is waarom hij en Michael Verschueren samen verschijnen

07:20
11
Straffe stoot! Nederlands controversieel analist René Van der Gijp zorgt voor enorme rel... in Polen

Straffe stoot! Nederlands controversieel analist René Van der Gijp zorgt voor enorme rel... in Polen

10:30
Vanhaezebrouck kritisch voor verrassende Rode Duivel: "Hij kan beter doen"

Vanhaezebrouck kritisch voor verrassende Rode Duivel: "Hij kan beter doen"

07:40
UEFA houdt hart vast: vrees voor stevige rellen en racisme voor match van vanavond

UEFA houdt hart vast: vrees voor stevige rellen en racisme voor match van vanavond

10:00
Standard faalt op positie die echt versterking nodig had: dit zijn de redenen

Standard faalt op positie die echt versterking nodig had: dit zijn de redenen

09:00
2
Na drie speeldagen ligt de eerste trainer al buiten in de Premier League: botsing met eigenaar Rode Duivel

Na drie speeldagen ligt de eerste trainer al buiten in de Premier League: botsing met eigenaar Rode Duivel

08:20
"Een hate game!" - Loting Croky Cup doet gemoederen al hoog oplaaien in Mechelen en Lier

"Een hate game!" - Loting Croky Cup doet gemoederen al hoog oplaaien in Mechelen en Lier

07:00
7
OFFICIEEL: Antwerp heeft ook tweede middenvelder beet, op huurbasis deze keer

OFFICIEEL: Antwerp heeft ook tweede middenvelder beet, op huurbasis deze keer

20:45
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/09: Duverne - Anas Haj - Kaba - Zeqiri - Soglo - Ilic - Diawara - Yow - Alli

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/09: Duverne - Anas Haj - Kaba - Zeqiri - Soglo - Ilic - Diawara - Yow - Alli

22:40
DONE DEAL: Charleroi laat interessante verdediger nog vertrekken in laatste uren transfermercato

DONE DEAL: Charleroi laat interessante verdediger nog vertrekken in laatste uren transfermercato

06:30
OFFICIEEL: Antwerp kondigt nieuwe middenvelder aan, maar het is niet diegene die iedereen verwachtte

OFFICIEEL: Antwerp kondigt nieuwe middenvelder aan, maar het is niet diegene die iedereen verwachtte

20:00
3
Mark van Bommel blijft aan de zijlijn: specifieke eisen maken terugkeer lastig

Mark van Bommel blijft aan de zijlijn: specifieke eisen maken terugkeer lastig

19:20
Done deal: Andi Zeqiri heeft een oplossing gevonden en verlaat Genk voor een nog deftig bedrag

Done deal: Andi Zeqiri heeft een oplossing gevonden en verlaat Genk voor een nog deftig bedrag

21:20
Dit is de loting van de Croky Cup: Club Brugge komt Vadis Odjidja tegen, Anderlecht en Standard op verplaatsing

Dit is de loting van de Croky Cup: Club Brugge komt Vadis Odjidja tegen, Anderlecht en Standard op verplaatsing

18:30
11
Geen nieuwe spits, wel een extra verdediger voor Anderlecht: eentje die eerder al op de radar stond

Geen nieuwe spits, wel een extra verdediger voor Anderlecht: eentje die eerder al op de radar stond

20:53
16
OFFICIEEL: KAA Gent rondt zomermercato af met komst van verdediger

OFFICIEEL: KAA Gent rondt zomermercato af met komst van verdediger

22:40
2
Nog één dossier lag op tafel bij Club Brugge, maar dat werd ook een 'njet': mercato blauw-zwart zit erop

Nog één dossier lag op tafel bij Club Brugge, maar dat werd ook een 'njet': mercato blauw-zwart zit erop

18:00
3
OFFICIEEL: Beerschot heeft ook nog een winger beet: 20-jarige geldt als groot talent

OFFICIEEL: Beerschot heeft ook nog een winger beet: 20-jarige geldt als groot talent

22:21
8
Westerlo slaat dan toch nog toe en haalt een spits weg bij Stuttgart

Westerlo slaat dan toch nog toe en haalt een spits weg bij Stuttgart

21:49
OFFICIEEL: OH Leuven haalt op het nippertje nog een oude bekende binnen

OFFICIEEL: OH Leuven haalt op het nippertje nog een oude bekende binnen

21:34
4
Rode Duivels links laten liggen, maar al een held in Griekenland: Konstantinos Karetsas heeft de juiste keuze gemaakt

Rode Duivels links laten liggen, maar al een held in Griekenland: Konstantinos Karetsas heeft de juiste keuze gemaakt

20:40
5
RWDM Brussels lijkt in ander multiclubnetwerk terecht te gaan komen: Textor is aan het onderhandelen

RWDM Brussels lijkt in ander multiclubnetwerk terecht te gaan komen: Textor is aan het onderhandelen

20:20
Standard blijft met lege handen achter: na Bocat nu ook probleem tijdens medische testen

Standard blijft met lege handen achter: na Bocat nu ook probleem tijdens medische testen

21:08
5
OFFICIEEL: Zulte Waregem gaat nog een verdediger halen: "De ideale versterking"

OFFICIEEL: Zulte Waregem gaat nog een verdediger halen: "De ideale versterking"

21:02
1
OFFICIEEL: Anderlecht heeft zijn nieuwe verdediger beet op huurbasis met pittige aankoopoptie

OFFICIEEL: Anderlecht heeft zijn nieuwe verdediger beet op huurbasis met pittige aankoopoptie

00:00
5
Westerlo en Gent wilden onderling twee zaakjes doen, maar geen van beide gaat door: Buffalo's mikken nog op verdediger

Westerlo en Gent wilden onderling twee zaakjes doen, maar geen van beide gaat door: Buffalo's mikken nog op verdediger

19:50
Vijf gouden stoelen tussen de twee dug outs: Belgische profclub geeft fans kans op unieke ervaring

Vijf gouden stoelen tussen de twee dug outs: Belgische profclub geeft fans kans op unieke ervaring

19:40
OFFICIEEL: Westerlo heeft beet en stelt nieuwe middenvelder voor

OFFICIEEL: Westerlo heeft beet en stelt nieuwe middenvelder voor

19:45
1
Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije

Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije

17:20
6
OFFICIEEL: De kassa rinkelt alweer op de Bosuil: Antwerp lijkt sportief verzwakt, maar financieel sterker

OFFICIEEL: De kassa rinkelt alweer op de Bosuil: Antwerp lijkt sportief verzwakt, maar financieel sterker

16:13
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

mr Z mr Z over Olivier Renard krijgt de volle laag: "Wat heeft hij binnengehaald?" See you Essevee See you Essevee over OFFICIEEL: Zulte Waregem gaat nog een verdediger halen: "De ideale versterking" cartman_96 cartman_96 over Moeten de euro's bij Anderlecht straks uit Qatar komen? Zo zit de situatie momenteel Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Dit is de loting van de Croky Cup: Club Brugge komt Vadis Odjidja tegen, Anderlecht en Standard op verplaatsing Don Doumbia Don Doumbia over Geen nieuwe spits, wel een extra verdediger voor Anderlecht: eentje die eerder al op de radar stond cartman_96 cartman_96 over Marc Coucke had er wel degelijk een bedoeling mee: dit is waarom hij en Michael Verschueren samen verschijnen PVdH PVdH over Standard faalt op positie die echt versterking nodig had: dit zijn de redenen Soloria Soloria over Jupiler Pro League-clubs doen héél goede zaken: dit is het recordcijfer waarvoor deze zomer verkocht werd TIGERMANIA TIGERMANIA over "Een hate game!" - Loting Croky Cup doet gemoederen al hoog oplaaien in Mechelen en Lier sarah. sarah. over OFFICIEEL: Beerschot heeft ook nog een winger beet: 20-jarige geldt als groot talent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved