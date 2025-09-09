Waarom het een recordzomer werd voor de JPL-clubs: vier clubs trekken de kar (en daar is Anderlecht niet bij)

De Belgische eersteklassers hebben deze zomer een nooit eerder gezien record gebroken. In totaal verkochten de clubs spelers voor 366,53 miljoen euro, een bedrag dat alle vorige mercato's in de schaduw stelt.

Daarmee sneuvelt ook het record van vorig jaar, toen de teller bleef steken op 330,35 miljoen euro. De grootste slokop was Club Brugge, dat in zijn eentje voor 83,5 miljoen euro aan spelers verkocht. Blauw-zwart pakte meteen ook de uitgaande recordtransfer in de Jupiler Pro League, met de verkoop van Ardon Jashari aan AC Milan voor zo’n 34 miljoen euro.

Ook Union en Genk deden uitstekende zaken. Union streek 69 miljoen euro op, met onder meer de lucratieve transfer van Franjo Ivanovic naar Benfica (22,8 miljoen). Genk verkocht voor 43,5 miljoen euro, waarbij de overgang van Tolu Arokodare naar Wolverhampton (26 miljoen) de grootste deal was.



Lees ook... Anderlecht keek ook naar ex-aanvaller van... Club Brugge, die ze zelfs nog altijd zouden kunnen binnenhalen

Antwerp eindigde op de vierde plaats in deze rangschikking. In de slotdagen van de mercato vertrokken zowel Senne Lammens (21 miljoen naar Manchester United) als Mahamadou Doumbia (16 miljoen naar Al-Ittihad). Twee transfers die de kassa op de Bosuil stevig deden rinkelen.

Ongeziene recordwinst

Volgens makelaars zijn er verschillende verklaringen voor deze Belgische recordzomer. “De goede prestaties van Union en Club Brugge, ook in Europa, hebben de marktwaarde van hun spelers opgedreven”, klinkt het in HLN. Daarnaast speelt de Jupiler Pro League een belangrijke rol als springplank voor de Premier League, waar Engelse clubs niet op een euro meer of minder kijken.

Een laatste factor is de inflatie op de internationale markt. Overal stijgen de bedragen, en België surft mee op die golf. Toch springt vooral het transfersaldo in het oog: tegenover 366,53 miljoen euro aan inkomsten gaven de clubs slechts 132,6 miljoen euro uit. Dat levert een recordwinst van 233,68 miljoen euro op, een ongezien verschil in de Belgische voetbalgeschiedenis.