Wat één jaar bij een echte topclub kan doen: Zeno Debast wordt door halve Premier League in het oog gehouden

Zeno Debast heeft er een goeie interlandbreak opzitten. In de twee wedstrijden tegen Liechtenstein en Kazachstan werd de centrale verdediging van de Rode Duivels nu wel niet echt op de proef gesteld, maar Debast bleef wel foutloos.

Na zijn transfer naar Sporting Lissabon heeft Debast in een jaar tijd heel grote progressie gemaakt. Zijn evolutie als centrale verdediger was immers nog niet voltooid. Defensief liet hij af en toe nog eens een cruciaal steekje vallen en bij Sporting werd hij een tijd lang zelfs als verdedigende middenvelder gebruikt.

Debast is speciaal

Dit seizoen is hij incontournable in het hart van de defensie van de Portugese topclub en zijn coach Rui Borges stak eerder al de loftrompet af: “Zijn techniek en spelinzicht overstijgen het gemiddelde”, zei hij. “Hij heeft nog punten om te verbeteren als centrale verdediger, maar als hij zo doorgaat, kan hij uitgroeien tot een van de beste op zijn positie ter wereld.”

Het is vooral dat eerste wat Debast speciaal maakt. Opgeleid als aanvallende middenvelder kan hij indribbelen en aanvallers alleen voor doel zetten met zijn passes. Ook zijn crosspass is dankzij Jan Vertonghen een enorm wapen geworden. Voetballende verdedigers zijn schaars.

Anderlecht kan nog serieus cashen

Vanuit Engeland bereiken ons dan ook berichten dat zowat de helft van de Premier League hem op hun lijstje staan heeft als interessante optie voor januari al. Ze willen nog een paar maanden aanzien hoe hij zich redt in de Champions League, maar een toptransfer lijkt niet uitgesloten.

Manchester United, Aston Villa, Arsenal... ze passeerden allemaal al de revue in de Britse tabloids. Hoe serieus dat allemaal is, valt nog af te wachten. Maar Sporting anticipeerde al slim toen ze hem kochten. Er staat een afkoopclausule van maar liefst 75 miljoen euro in zijn contract.

Dat is een bedrag dat enkel in de PL zal uitgegeven worden voor een centrale verdediger. Maar zoals gezegd: zijn profiel is vrij uniek. Bij Anderlecht zouden ze het zeker niet erg vinden, want zij krijgen nog 15 procent op de meerwaarde bij een doorverkoop, wetende dat ze hem voor 15,5 miljoen verkochten. Geld dat ze in Neerpede ook goed zouden kunnen gebruiken.