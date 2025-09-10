Besnik Hasi staat niet ter discussie, maar... Anderlecht polst wel al bij gedroomde kandidaat-opvolger

In de schaduw van de paleisrevolutie bij RSC Anderlecht woedt er eveneens een sportieve crisis. Besnik Hasi moet de ploeg opnieuw op de rails krijgen. Al wordt de eventuele opvolger al gemasseerd...

Besnik Hasi staat momenteel niét ter discussie bij RSC Anderlecht. Dat hebben we de voorbije uren en dagen uit goede bron vernomen.

Het vertrek van Wouter Vandenhaute als voorzitter van paars-wit heeft hier niets aan veranderd. Al neemt de druk op Hasi wél toe.

Druk op Besnik Hasi neemt toe

Anderlecht neemt het de komende weken achtereenvolgens op tegen KRC Genk, Antwerp, OH Leuven en Standard. Een zwaar programma, maar Hasi moét tonen dat hij voor de kentering kan zorgen.

Volgens onze informatie heeft paars-wit informeel al contacten gelegd met een potentiële opvolger. Olivier Renard kijkt opnieuw in de richting van Rik De Mil.

Zijn de contacten met de vervanger van Besnik Hasi al gelegd?

De coach van Sporting Charleroi sprak vorig seizoen al met Anderlecht en weigerde deze zomer een overstap naar Antwerp FC. Gaat De Mil de trein een derde keer laten passeren? De bal ligt in het kamp van Hasi.