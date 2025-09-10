Jeremy Doku zweette peentjes: "Ik was echt boos aan het worden"

Jeremy Doku zweette peentjes: "Ik was echt boos aan het worden"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het nieuwe voetbalseizoen betekent ook de release van EA Sports FC, het vroegere FIFA. Spelers ontdekken tijdens het onthulmoment hun waardes op verschillende eigenschappen, maar bij Manchester City liep het voor Jeremy Doku even anders.

Het sociale media-team van City besloot de onthulling van de spelerswaardes te combineren met een grapje. Toen Doku zijn digitale snelheidsscore zag, viel hij bijna achterover: slechts 79 op 99.

"Wat?! 79?! Dat is onmogelijk. Het zou minimum 88 moeten zijn", reageerde de verbaasde Rode Duivel, terwijl enkele ploegmaats hun lachen nauwelijks konden bedwingen.

Sommigen probeerden hem gerust te stellen met commentaren als: "Loop jij met gewichten of een parachute in het spel?" Maar het bleek een grap: Doku’s echte snelheidsscore is 91.

"Ik was echt boos aan het worden. Voel mijn hart, ik ben zelfs aan het zweten", bekende Doku opgelucht achteraf. De stunt liet zien hoe serieus spelers hun digitale statistieken nemen.

Het was niet de eerste keer dat Manchester City zo’n grap uithaalde. Eerder liepen ook Kevin De Bruyne en Phil Foden in de val met de digitale kaart van Kyle Walker, wat KDB zo grappig vond dat hij vroeg of hij de kaart voor Walkers locker mocht zetten.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Manchester City
Jérémy Doku

Meer nieuws

Besnik Hasi staat niet ter discussie, maar... Anderlecht polst wel al bij gedroomde kandidaat-opvolger

Besnik Hasi staat niet ter discussie, maar... Anderlecht polst wel al bij gedroomde kandidaat-opvolger

19:40
1
Gaan Rode Duivels naar de Verenigde Staten? Amerikanen willen oefenmatch in NFL-stadion organiseren

Gaan Rode Duivels naar de Verenigde Staten? Amerikanen willen oefenmatch in NFL-stadion organiseren

19:00
Ondanks zijn volle blunderboek: 'Dit enorme loon gaat André Onana verdienen in Turkije'

Ondanks zijn volle blunderboek: 'Dit enorme loon gaat André Onana verdienen in Turkije'

19:20
📷 De Pro League is winstgevender dan bijna alle G5-competities: de balans van de Belgische en Europese transfermarkt

📷 De Pro League is winstgevender dan bijna alle G5-competities: de balans van de Belgische en Europese transfermarkt

18:40
1
Saoedi-Arabië lonkte ook voor Lucas Stassin, maar... deal viel in het water

Saoedi-Arabië lonkte ook voor Lucas Stassin, maar... deal viel in het water

17:20
1
Analist begrijpt Ajax niet: ze blokkeren hun - Belgische - jeugd

Analist begrijpt Ajax niet: ze blokkeren hun - Belgische - jeugd

18:00
Naar het WK 2026? Om 17u start de ticketverkoop en dit is alles wat u moet weten

Naar het WK 2026? Om 17u start de ticketverkoop en dit is alles wat u moet weten

14:30
Zes van de zeven volgende thuismatchen van Standard op vrijdagavond, fans niet gelukkig: hier is waarom

Zes van de zeven volgende thuismatchen van Standard op vrijdagavond, fans niet gelukkig: hier is waarom

18:20
Deal rond Simic nog aangepast door tussenkomst Saoedische bond: Simic wordt eerst verhuurd (astronomisch loon)

Deal rond Simic nog aangepast door tussenkomst Saoedische bond: Simic wordt eerst verhuurd (astronomisch loon)

13:55
21
Standard-coach Vincent Euvrard komt met update uit ziekenboeg: voert hij grote verandering door tegen KV Mechelen? Interview

Standard-coach Vincent Euvrard komt met update uit ziekenboeg: voert hij grote verandering door tegen KV Mechelen?

17:50
Amper aangekomen bij Antwerp, maar hij denkt al aan zijn terugkeer

Amper aangekomen bij Antwerp, maar hij denkt al aan zijn terugkeer

17:40
Standard, Club Brugge en KV Mechelen... Allemaal vingen ze bot bij trainer die zijn woord al had gegeven

Standard, Club Brugge en KV Mechelen... Allemaal vingen ze bot bij trainer die zijn woord al had gegeven

16:30
Amateurclub is écht niet blij dat het tegen deze JPL-club moet spelen in de Beker: "De grootst mogelijke ontgoocheling"

Amateurclub is écht niet blij dat het tegen deze JPL-club moet spelen in de Beker: "De grootst mogelijke ontgoocheling"

17:30
1
Nieuwe Dender-coach heeft indrukwekkend talent: "En ik ben er heel dankbaar voor"

Nieuwe Dender-coach heeft indrukwekkend talent: "En ik ben er heel dankbaar voor"

16:40
Ex-trainer van Anderlecht en Genk gaat FC Twente dan toch uit de nood helpen

Ex-trainer van Anderlecht en Genk gaat FC Twente dan toch uit de nood helpen

15:00
Union-CEO Bormans heel gelukkig met mercato, behalve eentje...: "Dat was vervelend"

Union-CEO Bormans heel gelukkig met mercato, behalve eentje...: "Dat was vervelend"

15:30
Lierse laat doelman na enkele maanden alweer gaan

Lierse laat doelman na enkele maanden alweer gaan

16:10
Alexis Saelemaekers mag niet meer vertrekken: AC Milan onderneemt actie voor Duivel die sterkhouder werd

Alexis Saelemaekers mag niet meer vertrekken: AC Milan onderneemt actie voor Duivel die sterkhouder werd

16:00
SK Beveren komt met heel slecht nieuws: "Hij moet een operatie ondergaan"

SK Beveren komt met heel slecht nieuws: "Hij moet een operatie ondergaan"

15:50
Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten

Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten

13:30
10
Relatie bij Anderlecht tussen bestuur en speler moet dringend verbeteren: paars-wit dreigt miljoenen mis te lopen

Relatie bij Anderlecht tussen bestuur en speler moet dringend verbeteren: paars-wit dreigt miljoenen mis te lopen

10:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Rigo - Tielemans - Bolat

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Rigo - Tielemans - Bolat

13:10
Toch nog een transfer bij Anderlecht: alweer een jonge verdediger

Toch nog een transfer bij Anderlecht: alweer een jonge verdediger

12:20
Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen

Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen

12:31
29
Standard reageerde te laat, maar herhaalde zijn fouten niet: Euvrard zal tot januari op zijn lip moeten bijten

Standard reageerde te laat, maar herhaalde zijn fouten niet: Euvrard zal tot januari op zijn lip moeten bijten

11:40
OFFICIEEL: SK Beveren haalt voormalige middenvelder van Beerschot in huis

OFFICIEEL: SK Beveren haalt voormalige middenvelder van Beerschot in huis

13:10
Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!"

Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!"

12:00
12
Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

07:40
28
Foket, Ashimeru, Flips, Rits... Anderlecht krijgt ze om deze redenen aan de straatstenen niet kwijt

Foket, Ashimeru, Flips, Rits... Anderlecht krijgt ze om deze redenen aan de straatstenen niet kwijt

20:40
7
Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar

Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar

07:20
16
Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren"

Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren"

11:20
22
Maakt Youri Tielemans opnieuw een toptransfer? Spaanse topper bereidt bod voor

Maakt Youri Tielemans opnieuw een toptransfer? Spaanse topper bereidt bod voor

11:00
1
Langere transferperiode in België ten opzichte van andere landen? Het is geen voordeel, maar een nadeel voor velen

Langere transferperiode in België ten opzichte van andere landen? Het is geen voordeel, maar een nadeel voor velen

10:00
2
Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage"

Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage"

08:40
78
Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

09:30
Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

09:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Tofke Tofke over Deal rond Simic nog aangepast door tussenkomst Saoedische bond: Simic wordt eerst verhuurd (astronomisch loon) Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Besnik Hasi staat niet ter discussie, maar... Anderlecht polst wel al bij gedroomde kandidaat-opvolger Het spelleke Het spelleke over Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten YoniVL YoniVL over Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren" Nelvafrel Nelvafrel over 📷 De Pro League is winstgevender dan bijna alle G5-competities: de balans van de Belgische en Europese transfermarkt Nelvafrel Nelvafrel over Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or Nelvafrel Nelvafrel over Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd Porthos Porthos over Saoedi-Arabië lonkte ook voor Lucas Stassin, maar... deal viel in het water Divano Divano over Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage" JaKu JaKu over Amateurclub is écht niet blij dat het tegen deze JPL-club moet spelen in de Beker: "De grootst mogelijke ontgoocheling" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved