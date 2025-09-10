Jeremy Doku zweette peentjes: "Ik was echt boos aan het worden"

Het nieuwe voetbalseizoen betekent ook de release van EA Sports FC, het vroegere FIFA. Spelers ontdekken tijdens het onthulmoment hun waardes op verschillende eigenschappen, maar bij Manchester City liep het voor Jeremy Doku even anders.

Het sociale media-team van City besloot de onthulling van de spelerswaardes te combineren met een grapje. Toen Doku zijn digitale snelheidsscore zag, viel hij bijna achterover: slechts 79 op 99.

"Wat?! 79?! Dat is onmogelijk. Het zou minimum 88 moeten zijn", reageerde de verbaasde Rode Duivel, terwijl enkele ploegmaats hun lachen nauwelijks konden bedwingen.

Sommigen probeerden hem gerust te stellen met commentaren als: "Loop jij met gewichten of een parachute in het spel?" Maar het bleek een grap: Doku’s echte snelheidsscore is 91.

"Ik was echt boos aan het worden. Voel mijn hart, ik ben zelfs aan het zweten", bekende Doku opgelucht achteraf. De stunt liet zien hoe serieus spelers hun digitale statistieken nemen.

Het was niet de eerste keer dat Manchester City zo’n grap uithaalde. Eerder liepen ook Kevin De Bruyne en Phil Foden in de val met de digitale kaart van Kyle Walker, wat KDB zo grappig vond dat hij vroeg of hij de kaart voor Walkers locker mocht zetten.