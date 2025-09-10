Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

In Frankrijk lijkt er weinig twijfel meer te bestaan over de opvolging van Didier Deschamps als bondscoach. Thierry Henry liet zich op een persmoment ontvallen dat Zinedine Zidane de gedoodverfde kandidaat is.

“We weten allemaal wie de nieuwe bondscoach wordt. Jullie weten het, ik weet het”, klonk het. Henry, zelf ooit assistent bij de Rode Duivels en dus ook in de wandelgangen genoemd, wuifde zijn eigen kandidatuur weg. “Ik wens hem het beste”, voegde hij eraan toe, doelend op Zidane. Daarmee bevestigde hij wat in Frankrijk al langer het gesprek van de dag is.

Zidane wordt al jaren gezien als de logische erfgenaam van Deschamps. Het Franse icoon, dat als speler de wereldbeker en als trainer drie keer de Champions League won met Real Madrid, liet enkele maanden geleden zelf al doorschemeren dat het een droom is om Les Bleus te leiden.

Al vier jaar zonder ploeg

“Er is momenteel een bondscoach, en dat respecteer ik altijd”, zei Zidane toen nog voorzichtig. “Maar mocht de vraag ooit komen, dan zou het een groot plezier zijn.” Sinds zijn vertrek bij Real Madrid in 2021 heeft de 52-jarige coach geen nieuwe club onder zijn hoede genomen.

Volgens Franse media gebruikt Zidane die tijd om zich helemaal in te werken in de nationale ploeg. “Hij weet alles”, meldde L’Équipe eerder dit jaar. Daarmee lijkt de weg naar het Franse roer open te liggen zodra Deschamps zijn mandaat afrondt.

Ook Philippe Diallo, de voorzitter van de Franse bond, sprak recent lovende woorden. “Het toont aan hoe aantrekkelijk onze nationale ploeg blijft, zelfs voor een trainer met zijn palmares.” Alles wijst er dus op dat Les Bleus straks in handen komen van een man die het Franse voetbal als geen ander belichaamt.