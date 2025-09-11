Club Brugge hoeft wereldkampioen alvast niet te vrezen tijdens clash met AS Monaco

Club Brugge neemt het volgende week in eigen huis op tegen het Franse AS Monaco. Eén van de bekendste namen bij de Monegasken is de ex-middenvelder van Juventus Paul Pogba. Maar hem hoeven ze in Brugge alvast niet te vrezen.

Paul Pogba stond ooit gekend als één van de meest getalenteerde middenvelders ter wereld, maar dat is ondertussen al weer enkele jaren geleden. Na een dopingschorsing heeft bij AS Monaco een nieuwe uitdaging gevonden.

Monaco is de eerste tegenstander van Club Brugge in de Champions League. Maar Pogba heeft voorlopig nog niet gespeeld voor zijn nieuwe club. En dat zal voorlopig ook nog niet gebeuren. Dat vertelde Adi Hütter, de coach van de Monegaskische club, tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd van Monaco tegen Auxerre.

"Na de volgende internationale pauze denk ik dat we hem kunnen verwachten bij AS Monaco," zo meldde hij volgens het Franse L'Équipe. En dus hoeven ze hem bij Blauw-Zwart alvast niet te vrezen volgende week donderdag.

"Hij is op de goede weg. Ik zou niet zeggen dat ik verrast ben, maar ik ben onder de indruk van wat hij elke dag doet om terug te komen. Pogba is een zeer professionele speler. Ik hoop hem volgende maand te kunnen verwelkomen," voegde hij eraan toe.

Debuut tegen Angers?

Als we de woorden van zijn coach volgen, zou Paul Pogba zijn debuut kunnen maken in het shirt van AS Monaco op 18 oktober. Na de internationale pauze van oktober zal het team naar Angers reizen voordat ze vier dagen later Tottenham Hotspur ontvangen in de Champions League.