Hij werd een tijdje genoemd bij het Anderlecht van Fredberg, nu heeft Christian Eriksen nieuwe uitdaging te pakken

Christian Eriksen was jarenlang de draaischijf van Ajax en Tottenham Hotspur. De laatste jaren werd hij geregeld in verband gebracht met Anderlecht, door de Deense connectie bij de Brusselaars. Ondertussen heeft de middenvelder een nieuwe club gevonden in de Bundesliga.

Het gerucht kwam zowat elke transferperiode onder Jesper Fredberg en Brian Riemer opnieuw naar boven. Christian Eriksen, die bij Manchester United amper aan spelen kwam, werd regelmatig in verband gebracht met Anderlecht, dat hoopte te profiteren van de persoonlijke connectie tussen Eriksen en Riemer sinds hun gezamenlijke tijd bij Brentford.

Uiteindelijk streek Eriksen nooit neer op Anderlecht. Maar deze zomer, na afloop van zijn contract bij Manchester United, was de voormalige spelverdeler vrij om te gaan waar hij wilde. En dat bleef een tijdje het geval.

Na twee maanden zonder team te hebben gezeten, heeft de ondertussen 33-jarige Eriksen eindelijk een nieuwe club gevonden. De Deen heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij het Duitse Wolfsburg.

Eriksen begon zijn carrière bij Ajax en won er drie landstitels tussen 2010 en 2013. Daarna trok hij naar Tottenham Hotspur waar hij gedurende zeven seizoenen in de Premier League actief was. In 2020 tekende Eriksen bij Inter Milan, waarmee hij kampioen van Italië werd naast Romelu Lukaku.

De carrière van de Deen kende een dramatische wending op het EK 2021, waar hij een hartaanval kreeg tijdens de wedstrijd tegen Finland. Hij kon op het veld gereanimeerd worden en pakte later de draad weer op bij Brentford. Vervolgens ging hij naar Manchester United, waar hij een FA Cup en een League Cup won.