Westerlo-coach Issame Charaï opgelucht en teleurgesteld: "Jammer genoeg niet meer gelukt"

De transferperiode zit erop en daar zijn heel wat ploegen gelukkig mee. Ook bij Westerlo is trainer Issame Charaï blij dat deze onrustige periode erop zit, al vindt hij het jammer dat zijn ploeg geen nieuwe linksachter aantrok na het vertrek van Jordan Bos.

"Jammer genoeg is dat niet meer gelukt, al ben ik vooral heel blij dat Rommens nog wat langer blijft", zegt hij bij Gazet van Antwerpen. "Hij is een van de dragende spelers van de ploeg en brengt veel wilskracht en kwaliteit."

Een tijdje geleden was Rommens zelf nog heel mysterieus over zijn toekomst. "Ik ben ervan overtuigd dat hij ook hier nog kan groeien. Zo kan Tuur defensief in zijn positiespel nog stappen zetten: Wanneer moet ik blijven? Wanneer kan ik happen? Een tweede punt is zijn efficiëntie. Hij komt veel in de final third. Dan mag hij ook iets beslissender worden."

Maar over het algemeen is Charaï dus tevreden. "Ik ben blij dat de mercato nu gesloten is en dat we een stressvolle periode kunnen afsluiten. Ik ben mij er bewust van dat voor veel spelers Westerlo een tussenstap is, maar alle transferperikelen kunnen nu terug even naar de achtergrond verdwijnen."

"Alleen met goede prestaties kunnen de spelers zich de komende maanden in de kijker spelen. Hoe beter ze dat doen, des te sneller kunnen ze die volgende stap zetten", besluit Charaï. Westerlo neemt het zondag op verplaatsing op tegen STVV.