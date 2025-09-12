Dan toch geen transfer voor voormalig toptalent van Racing Genk en Antwerp

Even leek het erop dat Pierre Dwomoh het Engelse Watford zou gaan inruilen voor een Turks avontuur. Maar uiteindelijk verkast de nog altijd maar 21-jarige middenvelder niet naar Konyaspor.

De naam Pierre Dwomoh doet vermoedelijk wel een belletje rinkelen. Op amper 16-jarige leeftijd bonkte hij op de deur van het eerste elftal bij Racing Genk. In 2021 trok hij voor twee miljoen euro naar Antwerp.

Na huurperiodes bij het Portugese Braga, het ter zielen gegane KV Oostende en RWDM trok Dwomoh de deur bij Antwerp achter zich dicht. Hij koos in de zomer van 2024 voor een Engels avontuur. Tweedeklasser Watford wist hem in te lijven.

Daar mocht hij vorig seizoen in elf wedstrijden opdraven. Dit seizoen vergaarde Dwomoh nog geen speelminuten. Het Turkse Konyaspor polste in het slot van de mercato naar de diensten van de middenvelder in de hoop hem te kunnen inlijven.

Dwomoh niet naar Konyaspor

Nu zou er dan toch geen overgang van Dwomoh richting Turkije komen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Watford blijft volgens hen geloven in de kwaliteiten en het potentieel van het jeugdproduct van KV Mechelen, Anderlecht en Racing Genk.

Dwomoh is nog altijd maar 21, maar er komen nu toch wel enkele cruciale jaren aan. Dat hij talent heeft staat buiten kijf. Maar fit blijven en veel minuten vergaren is in deze fase van zijn carrière van groot belang. Lukt dat dit seizoen bij Watford?