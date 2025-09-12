Dan toch geen transfer voor voormalig toptalent van Racing Genk en Antwerp

Dan toch geen transfer voor voormalig toptalent van Racing Genk en Antwerp

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Even leek het erop dat Pierre Dwomoh het Engelse Watford zou gaan inruilen voor een Turks avontuur. Maar uiteindelijk verkast de nog altijd maar 21-jarige middenvelder niet naar Konyaspor.

De naam Pierre Dwomoh doet vermoedelijk wel een belletje rinkelen. Op amper 16-jarige leeftijd bonkte hij op de deur van het eerste elftal bij Racing Genk. In 2021 trok hij voor twee miljoen euro naar Antwerp.

Na huurperiodes bij het Portugese Braga, het ter zielen gegane KV Oostende en RWDM trok Dwomoh de deur bij Antwerp achter zich dicht. Hij koos in de zomer van 2024 voor een Engels avontuur. Tweedeklasser Watford wist hem in te lijven.

Daar mocht hij vorig seizoen in elf wedstrijden opdraven. Dit seizoen vergaarde Dwomoh nog geen speelminuten. Het Turkse Konyaspor polste in het slot van de mercato naar de diensten van de middenvelder in de hoop hem te kunnen inlijven.

Dwomoh niet naar Konyaspor

Nu zou er dan toch geen overgang van Dwomoh richting Turkije komen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Watford blijft volgens hen geloven in de kwaliteiten en het potentieel van het jeugdproduct van KV Mechelen, Anderlecht en Racing Genk.

Dwomoh is nog altijd maar 21, maar er komen nu toch wel enkele cruciale jaren aan. Dat hij talent heeft staat buiten kijf. Maar fit blijven en veel minuten vergaren is in deze fase van zijn carrière van groot belang. Lukt dat dit seizoen bij Watford?

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
KRC Genk
Pierre Dwomoh

Meer nieuws

Oude bekende keert na enkele jaren terug naar Antwerp

Oude bekende keert na enkele jaren terug naar Antwerp

13:30
Voormalige Beerschot-middenvelder klaar voor debuut bij Beveren: "Zo snel mogelijk uitgroeien tot basisspeler"

Voormalige Beerschot-middenvelder klaar voor debuut bij Beveren: "Zo snel mogelijk uitgroeien tot basisspeler"

14:20
Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN

Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN

13:44
Vincent Kompany neemt het met Bayern München op tegen voormalige werkgever Hamburg: "Het was geen leuke tijd"

Vincent Kompany neemt het met Bayern München op tegen voormalige werkgever Hamburg: "Het was geen leuke tijd"

14:00
CPL: Fiere leider Beveren gaat op zoek naar nieuwe zege tegen rode lantaarn

CPL: Fiere leider Beveren gaat op zoek naar nieuwe zege tegen rode lantaarn

13:50
Het grote examen bij Royal Antwerp FC: strijd voor nieuw contract als enige patron?

Het grote examen bij Royal Antwerp FC: strijd voor nieuw contract als enige patron?

09:40
5
RWDM maakt jacht op eerste thuiszege: "Moeten de overwinning pakken"

RWDM maakt jacht op eerste thuiszege: "Moeten de overwinning pakken"

13:40
"We hebben heel België verrast": Dimitri De Condé spreekt zonder filter over de transferperiode van Racing Genk

"We hebben heel België verrast": Dimitri De Condé spreekt zonder filter over de transferperiode van Racing Genk

09:20
3
Uitstekend nieuws voor La Louvière: Aanvaller blijft dan toch

Uitstekend nieuws voor La Louvière: Aanvaller blijft dan toch

13:10
Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden

Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden

13:00
Hein Vanhaezebrouck legt mislukte miljoenendeal KAA Gent uit: "Het zat diep, hij mocht zeker niet Standard"

Hein Vanhaezebrouck legt mislukte miljoenendeal KAA Gent uit: "Het zat diep, hij mocht zeker niet Standard"

12:20
1
Aad De Mos bijzonder streng voor Anderlecht: "Het is geen wielerwedstrijd of een hotelletje in Durbuy"

Aad De Mos bijzonder streng voor Anderlecht: "Het is geen wielerwedstrijd of een hotelletje in Durbuy"

12:00
3
Belangrijke speler Anderlecht heel eerlijk over zijn toekomst

Belangrijke speler Anderlecht heel eerlijk over zijn toekomst

11:40
DONE DEAL: Anderlecht gelooft in de (eigen) jeugd en legt speler met verleden bij Genk en Westerlo vast

DONE DEAL: Anderlecht gelooft in de (eigen) jeugd en legt speler met verleden bij Genk en Westerlo vast

10:00
3
De eerste wedstrijd van Vincent Euvrard op Sclessin: de vermoedelijke opstelling van Standard om Mechelen te confronteren

De eerste wedstrijd van Vincent Euvrard op Sclessin: de vermoedelijke opstelling van Standard om Mechelen te confronteren

11:21
LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?

LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?

10:45
BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem

BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem

11:00
3
Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn"

Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn"

10:30
7
Lokeren en Lierse onder druk: Wie zet de weg naar boven in?

Lokeren en Lierse onder druk: Wie zet de weg naar boven in?

10:50
1
Stevige domper: last minute-blessure bij Standard voor de wedstrijd tegen KV Mechelen

Stevige domper: last minute-blessure bij Standard voor de wedstrijd tegen KV Mechelen

09:00
Besnik Hasi heeft geen vertrouwen in hem: Anderlecht-transfer helemaal voor niets?

Besnik Hasi heeft geen vertrouwen in hem: Anderlecht-transfer helemaal voor niets?

08:40
14
Champions League komt dichterbij: groot verschil tussen Union en Club Brugge

Champions League komt dichterbij: groot verschil tussen Union en Club Brugge

08:20
Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren

Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren

08:00
4
Dit zijn de scheidsrechters voor de zevende speeldag in de Jupiler Pro League

Dit zijn de scheidsrechters voor de zevende speeldag in de Jupiler Pro League

06:30
3
Standard-trainer Euvrard neemt het woord titel in de mond: zo reageert volgende tegenstander KV Mechelen

Standard-trainer Euvrard neemt het woord titel in de mond: zo reageert volgende tegenstander KV Mechelen

07:20
Speler Tottenham gelinkt aan pornoactrice met bizar record: vriendin ziedend, voetbalfans gaan helemaal los De derde helft

Speler Tottenham gelinkt aan pornoactrice met bizar record: vriendin ziedend, voetbalfans gaan helemaal los

07:40
Kan RSCA Futures stunten in thuisduel tegen Beerschot?

Kan RSCA Futures stunten in thuisduel tegen Beerschot?

07:00
Genk-aanwinst Erabi kwam niet om op de bank te zitten: "Strijden voor mijn basisplaats"

Genk-aanwinst Erabi kwam niet om op de bank te zitten: "Strijden voor mijn basisplaats"

18:21
Opvallend: Italiaanse doelman gaat comeback maken op 83(!)-jarige leeftijd

Opvallend: Italiaanse doelman gaat comeback maken op 83(!)-jarige leeftijd

23:00
Hier zal de finale van de Champions League plaatsvinden in 2027!

Hier zal de finale van de Champions League plaatsvinden in 2027!

22:30
Union stelt nieuw complex voor: "Alles wat we nodig hebben voor zwaar seizoen"

Union stelt nieuw complex voor: "Alles wat we nodig hebben voor zwaar seizoen"

22:00
4
Vanzeir en KAA Gent: een huwelijk dat sneller kraakt dan verwacht, dit is waarom

Vanzeir en KAA Gent: een huwelijk dat sneller kraakt dan verwacht, dit is waarom

20:40
17
Na twee jaar vol blessureleed is hij meteen steunpilaar in ons land

Na twee jaar vol blessureleed is hij meteen steunpilaar in ons land

21:30
3
Mircea Rednic bijt van zich af na ontslag bij Standard: "Ik ben geen marionet"

Mircea Rednic bijt van zich af na ontslag bij Standard: "Ik ben geen marionet"

21:20
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/09: Eriksen - Leunga Leunga - Mpoku - Kebano

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/09: Eriksen - Leunga Leunga - Mpoku - Kebano

20:20
Tientallen klachten tegen Chelsea, mogelijks ook inbreuken bij transfer Eden Hazard

Tientallen klachten tegen Chelsea, mogelijks ook inbreuken bij transfer Eden Hazard

21:40
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Besnik Hasi heeft geen vertrouwen in hem: Anderlecht-transfer helemaal voor niets? Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Dit zijn de scheidsrechters voor de zevende speeldag in de Jupiler Pro League Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Het grote examen bij Royal Antwerp FC: strijd voor nieuw contract als enige patron? George McFly George McFly over Standard - KV Mechelen: - Jasperd Jasperd over Aad De Mos bijzonder streng voor Anderlecht: "Het is geen wielerwedstrijd of een hotelletje in Durbuy" Jeezlouise Jeezlouise over Vanzeir en KAA Gent: een huwelijk dat sneller kraakt dan verwacht, dit is waarom ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren 1872 1872 over DONE DEAL: Anderlecht gelooft in de (eigen) jeugd en legt speler met verleden bij Genk en Westerlo vast Alex1898 Alex1898 over Hein Vanhaezebrouck legt mislukte miljoenendeal KAA Gent uit: "Het zat diep, hij mocht zeker niet Standard" pief pief over "We hebben heel België verrast": Dimitri De Condé spreekt zonder filter over de transferperiode van Racing Genk. Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved